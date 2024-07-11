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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

В Минэкономразвития оценили риски экономического кризиса в Ростовской области

Министр ответил на пессимистичные прогнозы развития Ростовской области из-за санкций

11 июля 2024, 11:45
Фото: 1MI
В Минэкономразвития оценили риски экономического кризиса в Ростовской области

Министр ответил на пессимистичные прогнозы в экономике в Ростовской области

Снижение объема экономики Ростовской области не грозит, рассказал на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Министр прокомментировал пессимистичные прогнозы о возможной рецессии в России. Ряд экономистов говорят, что страну в скором времени ожидает спад производства и замедление темпов экономического роста.

Папушенко рассказал, что подконтрольное ему министерство в скором времени выпустит прогноз социально-экономического развития региона до 2027 года. Согласно оценкам чиновников и экономистов, снижение объема экономики Ростовской области не грозит. Есть также сценарии, которые составляет федеральное министерство экономического развития.

«Согласно этим сценариям, также ожидается прирост [экономики] в течение ближайших трех лет», — говорит министр.

Министр экономического развития Ростовской области Максим ПапушенкоМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он объясняет, что все регионы ориентируются на нацпроекты и национальные цели, определенные президентом.

«Там очень амбициозные, глобальные, системные цели. В том числе по росту экономики, по снижению зависимости от импорта, по росту технологического суверенитета», — говорит Папушенко.

Ранее сообщалось, что жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро.

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#Алина Заярная#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Папушенко Максим Валерьевич
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