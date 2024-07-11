Министр ответил на пессимистичные прогнозы развития Ростовской области из-за санкций

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Министр прокомментировал пессимистичные прогнозы о возможной рецессии в России. Ряд экономистов говорят, что страну в скором времени ожидает спад производства и замедление темпов экономического роста.
Папушенко рассказал, что подконтрольное ему министерство в скором времени выпустит прогноз социально-экономического развития региона до 2027 года. Согласно оценкам чиновников и экономистов, снижение объема экономики Ростовской области не грозит. Есть также сценарии, которые составляет федеральное министерство экономического развития.
«Согласно этим сценариям, также ожидается прирост [экономики] в течение ближайших трех лет», — говорит министр.
Он объясняет, что все регионы ориентируются на нацпроекты и национальные цели, определенные президентом.
«Там очень амбициозные, глобальные, системные цели. В том числе по росту экономики, по снижению зависимости от импорта, по росту технологического суверенитета», — говорит Папушенко.
Ранее сообщалось, что жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро.