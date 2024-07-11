Министр ответил на пессимистичные прогнозы развития Ростовской области из-за санкций

Папушенко рассказал, что подконтрольное ему министерство в скором времени выпустит прогноз социально-экономического развития региона до 2027 года. Согласно оценкам чиновников и экономистов, снижение объема экономики Ростовской области не грозит. Есть также сценарии, которые составляет федеральное министерство экономического развития.