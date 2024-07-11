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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Замминистра обороны РФ рассказала о планах создать центр протезирования в Ростове

Минобороны планирует создать центр протезирования в Ростове-на-Дону

11 июля 2024, 09:04
Фото: Минобороны России
Замминистра обороны РФ рассказала о планах создать центр протезирования в Ростове
В Ростове-на-Дону планируют создать центр комплексного протезирования и реабилитации, сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

В рамках рабочей поездки Ростов-на-Дону посетила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замглавы ведомства проверила организацию оказания медпомощи в военных госпиталях. Кроме того она рассказала, что в донской столице планируют возвести центр протезирования и реабилитации. Так как система комплексной помощи пострадавшим абсолютно не выстроена, министерство хочет решить данный вопрос в ближайшее время.

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Цивилева отметила, что необходимо создать такое медучреждение, в котором будут индивидуально, быстро и качественно протезировать, помогать восстанавливаться и обучать использованию новой конечности.

Помимо этого Анна Цивилева поручила провести капитальный ремонт корпусов военного госпиталя Ростова.

Ранее военных частях Ростовской области обнаружили нарушения в питании служащих.

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