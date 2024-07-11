Минобороны планирует создать центр протезирования в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В рамках рабочей поездки Ростов-на-Дону посетила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замглавы ведомства проверила организацию оказания медпомощи в военных госпиталях. Кроме того она рассказала, что в донской столице планируют возвести центр протезирования и реабилитации. Так как система комплексной помощи пострадавшим абсолютно не выстроена, министерство хочет решить данный вопрос в ближайшее время.
Цивилева отметила, что необходимо создать такое медучреждение, в котором будут индивидуально, быстро и качественно протезировать, помогать восстанавливаться и обучать использованию новой конечности.
Помимо этого Анна Цивилева поручила провести капитальный ремонт корпусов военного госпиталя Ростова.
Ранее военных частях Ростовской области обнаружили нарушения в питании служащих.