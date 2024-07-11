Минобороны планирует создать центр протезирования в Ростове-на-Дону

В рамках рабочей поездки Ростов-на-Дону посетила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замглавы ведомства проверила организацию оказания медпомощи в военных госпиталях. Кроме того она рассказала, что в донской столице планируют возвести центр протезирования и реабилитации. Так как система комплексной помощи пострадавшим абсолютно не выстроена, министерство хочет решить данный вопрос в ближайшее время.