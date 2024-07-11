Минтранс сообщил о ремонте двух важных мостов на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Ремонт мостов ведется на 1056-м и 1060-м километрах трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Чтобы не провоцировать пробки в разгар туристического сезона, работы организовали в два этапа: сначала на правой части путепровода, а затем — на левой. Сейчас ремонт мостов выполнен уже на 80%. Полностью работы завершат к ноябрю текущего года.
На мостах меняют асфальт, ремонтируют плиты, проводят замену балок в крайних пролетах путепровода, продолжают армирование монолитной плиты проезжей части и деформационных швов.
Ранее в Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста. Там поменяли асфальт, позже нанесут разметку.