Минтранс сообщил о ремонте двух важных мостов на М-4 в Ростовской области

Ремонт мостов ведется на 1056-м и 1060-м километрах трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Чтобы не провоцировать пробки в разгар туристического сезона, работы организовали в два этапа: сначала на правой части путепровода, а затем — на левой. Сейчас ремонт мостов выполнен уже на 80%. Полностью работы завершат к ноябрю текущего года.