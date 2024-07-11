rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

К ноябрю 2024 года в Ростовской области завершат ремонт двух путепроводов

Минтранс сообщил о ремонте двух важных мостов на М-4 в Ростовской области

11 июля 2024, 17:52
Фото: Правительство Ростовской области
К ноябрю 2024 года в Ростовской области завершат ремонт двух путепроводов
К ноябрю 2024 года в Ростовской области завершат ремонт двух путепроводов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ремонт мостов ведется на 1056-м и 1060-м километрах трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Чтобы не провоцировать пробки в разгар туристического сезона, работы организовали в два этапа: сначала на правой части путепровода, а затем — на левой. Сейчас ремонт мостов выполнен уже на 80%. Полностью работы завершат к ноябрю текущего года.

Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове
Узнать подробнее

На мостах меняют асфальт, ремонтируют плиты, проводят замену балок в крайних пролетах путепровода, продолжают армирование монолитной плиты проезжей части и деформационных швов.

Ранее в Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста. Там поменяли асфальт, позже нанесут разметку.

Читайте также:
Масштабный ремонт Большой Садовой улицы стартовал в Ростове«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской областиДорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт дорог в Ростовской области#Строительство и ремонт мостов в Ростовской области#Лето 2024
Подпишитесь
Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова
Сегодня, 15:59
Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова
Сегодня, 16:13
Власти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионе
Сегодня, 15:09
Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта
Сегодня, 15:07
На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба
Сегодня, 15:06
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 14:30