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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Рыба массово начала погибать в Ростове-на-Дону

На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба

11 июля 2024, 15:06
Фото: 1MI
Рыба массово начала погибать в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Северном водохранилище массово погибает рыба, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что весь берег усыпан мертвой рыбой, также она есть и в воде. Что могло случиться, пока остается неизвестно.

«Жара или человек?», — интересуется автор. Он прошел вдоль берега и заметил, что здесь очень много рыбы, которая погибла.

Пользователи в комментариях предположили, что причиной является очень жаркая погода, которая пришла в регион.

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«Жара. Рыба может задохнуться из-за недостатка кислорода в воде», — сообщили пользователи.

Фото: Это Ростов — ТГ

Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.

Ранее стало известно, что аномальная жара в Ростове массово убивает стрижей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Жара#Северное водохранилище
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