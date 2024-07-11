На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Они рассказали, что весь берег усыпан мертвой рыбой, также она есть и в воде. Что могло случиться, пока остается неизвестно.
«Жара или человек?», — интересуется автор. Он прошел вдоль берега и заметил, что здесь очень много рыбы, которая погибла.
Пользователи в комментариях предположили, что причиной является очень жаркая погода, которая пришла в регион.
«Жара. Рыба может задохнуться из-за недостатка кислорода в воде», — сообщили пользователи.
Добавим, что официальных комментариев об этой ситуации не было.
Ранее стало известно, что аномальная жара в Ростове массово убивает стрижей.
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