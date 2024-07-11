Пчелы в Ростовской области массово гибнут из-за химического токсикоза

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Октябрьском районе Ростовской области вымирают пчелы. Дончане уже потеряли около 90% пасеки. Пчеловоды пытаются предпринять меры, но ничего не помогает. Насекомые возвращаются в улей с признаками химического токсикоза.
Отметим, что пасечники подали заявления во все возможные инстанции: главе администрации и района, в полицию, прокуратуру и региональный Россельхознадзор. Все для того, чтобы найти и наказать виновных.
Напомним, что пчелы начали гибнуть еще в начале июля. Пасечники из хутора Красный Кут Ростовской области начали терять пчел. Позже пчеловодам удалось выяснить, что за пару дней до этого в полях проходило травление новым препаратом, которое убивает насекомых за считанные сутки.
Ранее стало известно, что донской регион рискует остаться без меда в этом году.