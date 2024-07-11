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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Ростовской области из-за химобработки полей погибло 90% пчел

Пчелы в Ростовской области массово гибнут из-за химического токсикоза

11 июля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области из-за химобработки полей погибло 90% пчел
В Ростовской области продолжают массово гибнуть пчелы. Всему виной химическая обработка полей, сообщает издание «К Вашим Услугам».

В Октябрьском районе Ростовской области вымирают пчелы. Дончане уже потеряли около 90% пасеки. Пчеловоды пытаются предпринять меры, но ничего не помогает. Насекомые возвращаются в улей с признаками химического токсикоза.

Отметим, что пасечники подали заявления во все возможные инстанции: главе администрации и района, в полицию, прокуратуру и региональный Россельхознадзор. Все для того, чтобы найти и наказать виновных.

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Напомним, что пчелы начали гибнуть еще в начале июля. Пасечники из хутора Красный Кут Ростовской области начали терять пчел. Позже пчеловодам удалось выяснить, что за пару дней до этого в полях проходило травление новым препаратом, которое убивает насекомых за считанные сутки.

Ранее стало известно, что донской регион рискует остаться без меда в этом году.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Отравление#Травление насекомых#Массовая гибель#Насекомые#Происшествия#Химия на полях#Пчелы
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