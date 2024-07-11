Под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В селе Пешково Азовского района Ростовской области обнаружили свалку из трупов животных. Десятки туш лежат в овраге на улицы Ленина. Местные жители рассказали, что в куче можно разглядеть мертвых кошек, собак и даже больших размеров коня.
Гора останков смердит. Люди бояться, что разлагающиеся при 45-градусной жаре останки могут стать причиной распространения опасных трупных паров.
Очевидцы отмечают, что рядом с «кладбищем» находятся жилые дома, гуляют старики и дети. Жители просят местные власти вмешаться в данную ситуацию.
Ранее в Ростове-на-Дону также обнаружили кучу черепов и внутренностей животных.