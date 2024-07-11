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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Ростовской области обнаружили десятки мертвых животных

Под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных

11 июля 2024, 09:53
Фото: 1MI
В Ростовской области обнаружили десятки мертвых животных
Жители Ростовской области нашли десятки трупов различных животных. Неизвестные выкинули туши на одной из центральных улиц поселения, сообщает тг-канал «Это Ростов, детка!».

В селе Пешково Азовского района Ростовской области обнаружили свалку из трупов животных. Десятки туш лежат в овраге на улицы Ленина. Местные жители рассказали, что в куче можно разглядеть мертвых кошек, собак и даже больших размеров коня.

Гора останков смердит. Люди бояться, что разлагающиеся при 45-градусной жаре останки могут стать причиной распространения опасных трупных паров.

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Очевидцы отмечают, что рядом с «кладбищем» находятся жилые дома, гуляют старики и дети. Жители просят местные власти вмешаться в данную ситуацию.

Ранее в Ростове-на-Дону также обнаружили кучу черепов и внутренностей животных.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Свалка#Жара#Вонь#Останки#Трупы#Скот#Трупы животных#Происшествия
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