Прокуратура указала главе Ростовской области на неэффективность работы с инвесторами

Вместе с тем некоторые резиденты пожаловались на высокую цену подключения к коммунальной инфраструктуре. Согласно постановлению правительства Ростовской области субсидии можно получить за уже выполненные работы по техническому присоединению, тогда как у новых резидентов денег на это зачастую нет. Так, ООО «Зверевский завод металлических конструкций» за три года не смог реализовать инвестиционный проект, в том числе ввиду отсутствия 17,2 миллионов рублей на присоединение в электросетям.