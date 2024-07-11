Прокуратура указала главе Ростовской области на неэффективность работы с инвесторами

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Прокуратура донского региона обнаружила нарушения в привлечении финансирования в регион. Речь идет о достаточно низкой эффективности работы территорий опережающего развития «Гуково», «Донецк» и «Зверево». Несмотря на все принятые меры по привлечению резидентов, необходимые показатели так и не достигнуты.
Кроме того, прокуратура отметила мизерное количество инвестиций резидентов (8%), плановых капитальных вложений (6%), прибыль от реализации товаров и услуг (23%).
Недочеты нашлись и в количестве рабочих мест, созданных резидентами в моногородах. Так, например, в «Донецке» насчитывается 788 мест из положенных 817, в «Зверево» — 226 из 516, а в «Гуково» 768 из 5078.
Вместе с тем некоторые резиденты пожаловались на высокую цену подключения к коммунальной инфраструктуре. Согласно постановлению правительства Ростовской области субсидии можно получить за уже выполненные работы по техническому присоединению, тогда как у новых резидентов денег на это зачастую нет. Так, ООО «Зверевский завод металлических конструкций» за три года не смог реализовать инвестиционный проект, в том числе ввиду отсутствия 17,2 миллионов рублей на присоединение в электросетям.
Все проблемы констатируют большое отставание от главных показателей, прописанных в договоре о функционировании ТОР. В связи с этим региональная прокуратура обращает внимание губернатора Василия Голубева на важность создания дополнительных условий для привлечения необходимых денежных средств.
Ранее прокуратура Дона указала губернатору Василию Голубеву на коррупционные нарушения в регионе.
До этого ведомство также призвало жителей донского региона жаловаться на массовое отключение света.