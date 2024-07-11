rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Прокуратура Ростовской области обнаружила проблемы с привлечением инвестиций

Прокуратура указала главе Ростовской области на неэффективность работы с инвесторами

11 июля 2024, 12:42
Фото: 1MI
Прокуратура Ростовской области обнаружила проблемы с привлечением инвестиций

Прокуратура нашла проблемы с привлечением инвестиций в Ростовскую область

Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на необходимость усовершенствования мер меры по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, сообщает региональное ведомство.

Прокуратура донского региона обнаружила нарушения в привлечении финансирования в регион. Речь идет о достаточно низкой эффективности работы территорий опережающего развития «Гуково», «Донецк» и «Зверево». Несмотря на все принятые меры по привлечению резидентов, необходимые показатели так и не достигнуты.

Кроме того, прокуратура отметила мизерное количество инвестиций резидентов (8%), плановых капитальных вложений (6%), прибыль от реализации товаров и услуг (23%).

Недочеты нашлись и в количестве рабочих мест, созданных резидентами в моногородах. Так, например, в «Донецке» насчитывается 788 мест из положенных 817, в «Зверево» — 226 из 516, а в «Гуково» 768 из 5078.

Прокуратура хочет взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 млн рублей
Узнать подробнее

Вместе с тем некоторые резиденты пожаловались на высокую цену подключения к коммунальной инфраструктуре. Согласно постановлению правительства Ростовской области субсидии можно получить за уже выполненные работы по техническому присоединению, тогда как у новых резидентов денег на это зачастую нет. Так, ООО «Зверевский завод металлических конструкций» за три года не смог реализовать инвестиционный проект, в том числе ввиду отсутствия 17,2 миллионов рублей на присоединение в электросетям.

Все проблемы констатируют большое отставание от главных показателей, прописанных в договоре о функционировании ТОР. В связи с этим региональная прокуратура обращает внимание губернатора Василия Голубева на важность создания дополнительных условий для привлечения необходимых денежных средств.

Ранее прокуратура Дона указала губернатору Василию Голубеву на коррупционные нарушения в регионе.

До этого ведомство также призвало жителей донского региона жаловаться на массовое отключение света.

#Регина Симакова#Общество#Прокуратура#Инвестиции#Губернатор#Финансирование#Территории#Развитие
Подпишитесь
Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова
Сегодня, 15:59
Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова
Сегодня, 16:13
Власти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионе
Сегодня, 15:09
Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта
Сегодня, 15:07
На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба
Сегодня, 15:06
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 14:30