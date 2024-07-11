rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Полиция у СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове

11 июля 2024, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
Полиция у СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года
Для террориста Даниила Камнева* прокурор запросил 28 лет лишения свободы, пишут РИА «Новости».

На заседании Южного окружного военного суда прокурор запросил 28 лет лишения свободы террористу Даниилу Камневу*. Он участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года. Сейчас его судят за подготовку теракта в Кисловодске.

Стало известно, по каким статьям будут судить выжившего захватчика из СИЗО-1 Ростова
Узнать подробнее

Террорист находится в специзоляторе, недавно его выписали из больницы после трепанации черепа.

На суде прокурор напомнил, что в 2020 году Камнев* примкнул к ячейке экстремистского религиозного объединения. В 2021 году он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание полиции в Кисловодске. Претворить планы в жизнь они не смогли, их задержали силовики.

Во время разбирательств по этому делу Камнев* находился в СИЗО-1 Ростова, где вступил в сговор с другими террористами. С помощью приобретенного в специзоляторе оружия они выбили решетки в камерах и сбежали, после чего захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Во время штурма специзолятора пятеро сообщников Камнева* погибли. Он — единственный, кто смог выжить.

Ранее адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Читайте также:
Почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 РостоваВ отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверкаЗахваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова
Сегодня, 15:59
Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова
Сегодня, 16:13
Власти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионе
Сегодня, 15:09
Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта
Сегодня, 15:07
На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба
Сегодня, 15:06