Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
На заседании Южного окружного военного суда прокурор запросил 28 лет лишения свободы террористу Даниилу Камневу*. Он участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года. Сейчас его судят за подготовку теракта в Кисловодске.
Террорист находится в специзоляторе, недавно его выписали из больницы после трепанации черепа.
На суде прокурор напомнил, что в 2020 году Камнев* примкнул к ячейке экстремистского религиозного объединения. В 2021 году он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание полиции в Кисловодске. Претворить планы в жизнь они не смогли, их задержали силовики.
Во время разбирательств по этому делу Камнев* находился в СИЗО-1 Ростова, где вступил в сговор с другими террористами. С помощью приобретенного в специзоляторе оружия они выбили решетки в камерах и сбежали, после чего захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Во время штурма специзолятора пятеро сообщников Камнева* погибли. Он — единственный, кто смог выжить.
Ранее адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.