Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове

Во время разбирательств по этому делу Камнев* находился в СИЗО-1 Ростова, где вступил в сговор с другими террористами. С помощью приобретенного в специзоляторе оружия они выбили решетки в камерах и сбежали, после чего захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Во время штурма специзолятора пятеро сообщников Камнева* погибли. Он — единственный, кто смог выжить.