Ресторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
«Российское авторское общество» подало иск в Арбитражный суд Ростова в отношении ООО «Перспектива» за незаконное использование музыкальных треков. В ресторане на Буденовском Yo Buddha включали песни без согласия правообладателей. Всего насчитывается 17 композиций зарубежных и отечественных исполнителей. За каждую из них РАО попросил по 20 тысяч рублей компенсации.
Так, в ресторане незаконно проигрывались песни зарубежных и российских исполнителей, среди них Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Александр Розенбаум.
Суд постановил взыскать с «Перспективы» 340 тысяч рублей. Помимо этого организация должна выплатить госпошлину в размере 9800 рублей в пользу РАО.
Ранее другое заведение в Ростове нарушило авторское право на песни. Ресторан лишиться 320 тысяч рублей за «Седую ночь» и «По барам».