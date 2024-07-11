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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

С ресторана на Буденновском в Ростове взыскали штраф за песню Киркорова

Ресторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума

11 июля 2024, 13:37
Фото: Изображение Шедеврум
С ресторана на Буденновском в Ростове взыскали штраф за песню Киркорова

С ресторана на Буденновском в Ростове взыскали штраф за песню Киркорова

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с местного ресторана компенсацию за нарушение авторских прав на песни. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.

«Российское авторское общество» подало иск в Арбитражный суд Ростова в отношении ООО «Перспектива» за незаконное использование музыкальных треков. В ресторане на Буденовском Yo Buddha включали песни без согласия правообладателей. Всего насчитывается 17 композиций зарубежных и отечественных исполнителей. За каждую из них РАО попросил по 20 тысяч рублей компенсации.

Так, в ресторане незаконно проигрывались песни зарубежных и российских исполнителей, среди них Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Александр Розенбаум.

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Суд постановил взыскать с «Перспективы» 340 тысяч рублей. Помимо этого организация должна выплатить госпошлину в размере 9800 рублей в пользу РАО.

Ранее другое заведение в Ростове нарушило авторское право на песни. Ресторан лишиться 320 тысяч рублей за «Седую ночь» и «По барам».

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