Ресторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума

«Российское авторское общество» подало иск в Арбитражный суд Ростова в отношении ООО «Перспектива» за незаконное использование музыкальных треков. В ресторане на Буденовском Yo Buddha включали песни без согласия правообладателей. Всего насчитывается 17 композиций зарубежных и отечественных исполнителей. За каждую из них РАО попросил по 20 тысяч рублей компенсации.