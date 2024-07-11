Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова

На «Яндекс. Картах» создали онлайн-карту с городскими укрытиями. Там насчитываются десятки заглубленных помещений, которые можно использовать в случае опасности. Также на картах указана вместимость каждого укрытия. В некоторых из них могут находиться более тысячи человек.