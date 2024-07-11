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Главные новости Ростовской области 11 июля

Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова

11 июля 2024, 15:59
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 11 июля
Интерактивную карту убежищ создали в Ростове, тем временем ресторан в городе хотят засудить из-за песен Киркорова, а урожай помидоров в регионе пострадал от моли.

Суд из-за Киркорова и Розенбаума

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с местного ресторана компенсацию за нарушение авторских прав на песни. Иск в очередной раз подало «Российское авторское общество». Ответчиком выступило ООО «Перспектива», владеющее рестораном Yo Buddha на Буденновском проспекте в Ростове.

«РАО» требовало деньги за использование песен в заведении без согласия правообладателей. Всего там насчитали 17 композиций зарубежных и отечественных исполнителей, среди них были Филипп Киркоров и Александр Розенбаум. За каждую из песен истец попросил по 20 тысяч рублей компенсации.

Суд встал на сторону «Российского авторского сообщества» и постановил взыскать с «Перспективы» 340 тысяч рублей. Также ответчик выплатит госпошлину в размере 9,8 тысячи рублей в пользу истца.

Ресторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума
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Карта бомбоубежищ

На «Яндекс. Картах» создали онлайн-карту с городскими укрытиями. Там насчитываются десятки заглубленных помещений, которые можно использовать в случае опасности. Также на картах указана вместимость каждого укрытия. В некоторых из них могут находиться более тысячи человек.

В каком состоянии находятся укрытия, на карте не уточняется.

Сами ростовчане жаловались, что ключи от некоторых убежищ находятся у управляющих компаний, и в случае ЧП быстро их достать не получиться. Некоторым гражданам, чтобы добраться до укрытия, нужно потратить 40 минут.

Чтобы попасть в бомбоубежище в Ростове жителям надо потратить 40 минут
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Нашествие томатной моли

Овощевод Николай Подумеев рассказал Donnews о нашествии томатной моли в Ростовской области. Насекомое губит урожай помидоров. По словам эксперта, моль уничтожает не только плод томата, но и ветви, на которых он держится. Помидор падает на землю и гниет.

При этом томатная моль очень плодовита. За раз бабочка откладывает до 900 яиц. У нее нет природных врагов, поэтому моль беспрепятственно размножается.

Из-за моли в этом году в Ростовской области скудный урожай помидоров. Цены на томат не падают и держатся в районе 100-150 рублей за килограмм.

Подумеев добавил, что в борьбе с вредителем нельзя использовать химикаты, потому что яды попадут в сам томат. Он рекомендует использовать специальные ловушки.

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