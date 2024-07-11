Внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Они рассказали, что возле больницы №7 произошел взрыв внедорожника Land Rover. После этого началось возгорание, которое ростовчане пытались потушить огнетушителем.
«Почти удалось, но потом машина разгорелась еще сильнее», — написал автор.
Пользователи в комментариях предположили, что причиной может быть жаркая погода. Ростовчане рассказали, что водитель почувствовал запах гари и вышел из салона, после чего начался пожар. Первоначально ни у кого не было огнетушителя, а огонь в это время разгорался.
В региональном УМЧС уточнили, что площадь возгорания достигала трех квадратных метров. К тушению огня привлекли четырех человек, использовали одну единицу техники. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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