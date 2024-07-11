Внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове

Пользователи в комментариях предположили, что причиной может быть жаркая погода. Ростовчане рассказали, что водитель почувствовал запах гари и вышел из салона, после чего начался пожар. Первоначально ни у кого не было огнетушителя, а огонь в это время разгорался.