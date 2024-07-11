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Внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове

Внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове

11 июля 2024, 05:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону взорвался и сгорел автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что возле больницы №7 произошел взрыв внедорожника Land Rover. После этого началось возгорание, которое ростовчане пытались потушить огнетушителем.

«Почти удалось, но потом машина разгорелась еще сильнее», — написал автор.

Фото: Это Ростов — ТГ

Пользователи в комментариях предположили, что причиной может быть жаркая погода. Ростовчане рассказали, что водитель почувствовал запах гари и вышел из салона, после чего начался пожар. Первоначально ни у кого не было огнетушителя, а огонь в это время разгорался.

Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме
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В региональном УМЧС уточнили, что площадь возгорания достигала трех квадратных метров. К тушению огня привлекли четырех человек, использовали одну единицу техники. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее режим ЧС вводили в Батайске после пожара в многоквартирном доме.

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