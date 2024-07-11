Сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В четверг будет облачно, а температура поднимется до +36 градусов. В пятницу, 12 июля, выглянет солнце, но может усилиться ветер.
На выходных солнечная погода сохранится, а температура воздуха составит +33 градуса. С понедельника, 15 числа, она снова начнет увеличиваться.
К среде воздух прогреется до +36 градусов, местным жителям все эти дни обещают ясную погоду. По ночам температура будет падать до +21 градуса.
Добавим, что осадков в ближайшую неделю в городе ждать не стоит,
Ранее за полчаса в донской столице выпала месячная норма осадков.