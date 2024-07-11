rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону

Сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону

11 июля 2024, 05:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней ожидается жаркая погода с температурой +36 градусов, сообщили синоптики.

В четверг будет облачно, а температура поднимется до +36 градусов. В пятницу, 12 июля, выглянет солнце, но может усилиться ветер.

На выходных солнечная погода сохранится, а температура воздуха составит +33 градуса. С понедельника, 15 числа, она снова начнет увеличиваться.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

К среде воздух прогреется до +36 градусов, местным жителям все эти дни обещают ясную погоду. По ночам температура будет падать до +21 градуса.

Добавим, что осадков в ближайшую неделю в городе ждать не стоит,

Ранее за полчаса в донской столице выпала месячная норма осадков.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики#Облачно
Подпишитесь
Свадебные платья массово подорожали в Ростове в 2024 году
Сегодня, 08:09
Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:09
Психолог назвала причины, по которым молодой паре не стоит жить с родителями
Вчера, 17:58
В Ростовской области урожай томатов уничтожила моль
Сегодня, 07:34
Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:07
ВТБ: «Мир без слёз» пришел в Таганрогский родильный дом
Вчера, 17:12