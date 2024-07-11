Сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону

После задержания она рассказала о поступившем ей звонке от неизвестного. Он сообщил, что на ее имя оформлены пять кредитов в нескольких банках. Мужчина предложил решение: взять кредиты в других банках и перевести деньги на якобы безопасные счета, заверяя, что это предотвратит действия мошенников и они не смогут оформить новые займы. В итоге женщина взяла деньги на сумму около 1 миллиона рублей и перевела все средства злоумышленникам.