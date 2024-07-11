Сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Полицейские задержали 50-летнюю женщину, которая вошла в офис и положила коробку с фейерверком. После этого она ее подожгла и скрылась.
После задержания она рассказала о поступившем ей звонке от неизвестного. Он сообщил, что на ее имя оформлены пять кредитов в нескольких банках. Мужчина предложил решение: взять кредиты в других банках и перевести деньги на якобы безопасные счета, заверяя, что это предотвратит действия мошенников и они не смогут оформить новые займы. В итоге женщина взяла деньги на сумму около 1 миллиона рублей и перевела все средства злоумышленникам.
Помимо этого, ее убедили продать две квартиры, и все полученные деньги она также перевела мошенникам. Общий ущерб составил примерно 4 миллиона рублей.
По словам ростовчанки, ее убеждали в том, что работники банка являются мошенниками. Затем ее попросили купить коробку с фейерверками и поджечь ее в отделении банка, пообещав, что после этого деньги будут возвращены. Она так и сделала. Теперь по факту повреждения имущества возбудили уголовное дело.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову», подозреваемой оказалась работница ростовского колбасного завода «Тавр».