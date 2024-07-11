Стало известно, как Китай будет инвестировать миллиарды в Ростовскую область

Он добавил, что власти провели встречи с крупными китайскими инвесторами. С некоторыми подписаны соглашения о сотрудничестве. На стадии переговоров находятся других проекты, которые могут принести Ростовской области многомиллиардные инвестиции. К тому же в этом году власти планируют открыть в Китан офис присутствия Ростовской области.