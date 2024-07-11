rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

В Китае в 2024 году откроют офис присутствия Ростовской области

Стало известно, как Китай будет инвестировать миллиарды в Ростовскую область

11 июля 2024, 16:50
Фото: Правительство Ростовской области
В Китае в 2024 году откроют офис присутствия Ростовской области
Объем внешнеэкономической деятельности в Ростовской области выше, чем у других субъектов ЮФО, рассказал на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По словам главы Минэкономразвития, экспорт Ростовской области с января по апрель 2024 года вырос на 7,7%, а торговый оборот — на чуть больше, чем 2%. Объем внешнеэкономической деятельности региона выше, чем у других субъект Южного федерального округа. Годовой объем экспорта Ростовской области составляет порядка 12 миллиардов долларов.

«Скорректировалась география экспорта в сторону дружественных стран. Но у нас и ранее был приоритет на Азию, Африку и Ближний Восток», — говорит министр экономического развития.

Министр экономического развития Ростовской области Максим ПапушенкоМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он добавил, что власти провели встречи с крупными китайскими инвесторами. С некоторыми подписаны соглашения о сотрудничестве. На стадии переговоров находятся других проекты, которые могут принести Ростовской области многомиллиардные инвестиции. К тому же в этом году власти планируют открыть в Китан офис присутствия Ростовской области.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области.

Читайте также:
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в РостовеВласти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионеКрупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Китай#Папушенко Максим Валерьевич
Подпишитесь
Ростовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за Киркорова
Сегодня, 15:59
Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова
Сегодня, 16:13
Власти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионе
Сегодня, 15:09
Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта
Сегодня, 15:07
На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба
Сегодня, 15:06
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 14:30