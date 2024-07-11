Стало известно, как Китай будет инвестировать миллиарды в Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По словам главы Минэкономразвития, экспорт Ростовской области с января по апрель 2024 года вырос на 7,7%, а торговый оборот — на чуть больше, чем 2%. Объем внешнеэкономической деятельности региона выше, чем у других субъект Южного федерального округа. Годовой объем экспорта Ростовской области составляет порядка 12 миллиардов долларов.
«Скорректировалась география экспорта в сторону дружественных стран. Но у нас и ранее был приоритет на Азию, Африку и Ближний Восток», — говорит министр экономического развития.
Он добавил, что власти провели встречи с крупными китайскими инвесторами. С некоторыми подписаны соглашения о сотрудничестве. На стадии переговоров находятся других проекты, которые могут принести Ростовской области многомиллиардные инвестиции. К тому же в этом году власти планируют открыть в Китан офис присутствия Ростовской области.
Ранее сообщалось, что китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области.