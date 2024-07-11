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Обстановка у СИЗО-1 Ростова утром 16 июня 2024 года

Стало известно, как содержат в камерах выживших террористов из СИЗО-1 Ростова

11 июля 2024, 13:51
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 Ростова утром 16 июня 2024 года
Выживших террористов, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО-1, поместили в одиночные камеры СИЗО-4, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Даниила Камнева* и Малика Гандолева*, причастных к захвату заложников, поместили в СИЗО-4 Ростова на Большой Садовой улице. Специзолятор находится лишь в паре километров от СИЗО-1, в котором 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников ФСИН.

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По данным СМИ, террористов поместили в одиночные камеры в разных частях изолятора, чтобы исключить возможность их общения. Охрана у этих камер усилена.

Ранее о заключении под стражу выживших после штурма террористов сообщали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Но официально об условиях ареста там не распространялись. Известно, что Гандолева* будут судить по статье о побеге, а Камнева* — по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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