Стало известно, как содержат в камерах выживших террористов из СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Даниила Камнева* и Малика Гандолева*, причастных к захвату заложников, поместили в СИЗО-4 Ростова на Большой Садовой улице. Специзолятор находится лишь в паре километров от СИЗО-1, в котором 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников ФСИН.
По данным СМИ, террористов поместили в одиночные камеры в разных частях изолятора, чтобы исключить возможность их общения. Охрана у этих камер усилена.
Ранее о заключении под стражу выживших после штурма террористов сообщали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Но официально об условиях ареста там не распространялись. Известно, что Гандолева* будут судить по статье о побеге, а Камнева* — по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.
* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.