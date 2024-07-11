Стало известно, как содержат в камерах выживших террористов из СИЗО-1 Ростова

Ранее о заключении под стражу выживших после штурма террористов сообщали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Но официально об условиях ареста там не распространялись. Известно, что Гандолева* будут судить по статье о побеге, а Камнева* — по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.