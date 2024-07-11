Свадебные платья массово подорожали в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По словам сотрудницы свадебного салона, итальянские, французские и некоторые израильские производители свадебных платьев значительно сократили объемы поставок из-за ряда антироссийских санкций.
«Сейчас основной поставщик — это Турция и частично Китай. Но с Китаем у нас редко совпадают размерные сетки, поэтому не все салоны покупают там платья. Сейчас фокус на отечественном производстве», — объясняет Эльвина Алиева.
Она считает, что разгрузка рынка свадебных платьев от импортных моделей позволила российским дизайнерам проявить себя.
«Раньше платья местного пошива входили в бюджетный сегмент. Исключения были среди единиц именитых дизайнеров. Сейчас же уровень качества значительно вырос и наши ребята шьют разнообразные платья, проявляют себя на выставках», — отмечает собеседница RostovGazeta.
Однако, добавляет Эльвина Алиева, санкции сказались и на росте стоимости свадебных платьев.
«Импорт подорожал из-за изменений условий ввоза, а наши производства не всегда используют ткани так же местного производства — их себестоимость и стоимость элементов декора повышает цены на платья», — объясняет продавец консультант.
По ее словам, по сравнению с сезоном прошлого года, стоимость свадебных платьев выросла почти на 15%.
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