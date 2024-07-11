rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Ростове-на-Дону появится новый маршрут движения «Центр — Военвед»

В Ростове-на-Дону появится новый маршрут «Центр — Военвед»

11 июля 2024, 06:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появится новый маршрут движения «Центр — Военвед»
В Ростове-на-Дону создадут альтернативный транспортный путь от центра до района Военвед, информирует администрация города.

На заседании постоянной комиссии Ростовской городской Думы по транспортному обслуживанию депутаты рассмотрели разработку проектной документации на объекты строительства и реконструкции дорог. Одним из проектов стало создание путепровода от центра города до Воендева.

Речь идет о соединении участка дороги от улицы Таганрогской до Доватора, которая будет проходить через железную дорогу. Соответствующие документы подготовят до конца 2024 года. Данный проект направлен на создание дополнительного автомобильного маршрута.

Масштабный ремонт Большой Садовой улицы стартовал в Ростове
Узнать подробнее

Кроме того, транспортную доступность хотят организовать за счет строительства еще одного объединённого участка проезжей части от улицы Доватора до Зоологической.

Ранее в южной столице на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной.

Читайте также:
На Красноармейской в Ростове ограничат движение транспортаЦентральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионыДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Дорога#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#Улица#Маршрут
Подпишитесь
Свадебные платья массово подорожали в Ростове в 2024 году
Сегодня, 08:09
Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:09
Психолог назвала причины, по которым молодой паре не стоит жить с родителями
Вчера, 17:58
В Ростовской области урожай томатов уничтожила моль
Сегодня, 07:34
Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:07
ВТБ: «Мир без слёз» пришел в Таганрогский родильный дом
Вчера, 17:12