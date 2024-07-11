В Ростове-на-Дону появится новый маршрут «Центр — Военвед»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На заседании постоянной комиссии Ростовской городской Думы по транспортному обслуживанию депутаты рассмотрели разработку проектной документации на объекты строительства и реконструкции дорог. Одним из проектов стало создание путепровода от центра города до Воендева.
Речь идет о соединении участка дороги от улицы Таганрогской до Доватора, которая будет проходить через железную дорогу. Соответствующие документы подготовят до конца 2024 года. Данный проект направлен на создание дополнительного автомобильного маршрута.
Кроме того, транспортную доступность хотят организовать за счет строительства еще одного объединённого участка проезжей части от улицы Доватора до Зоологической.
Ранее в южной столице на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной.