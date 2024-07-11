В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону запланировала проведение ремонта плиточного покрытия на Театральной площади. Согласно требованиям госзакупки, подрядчик должен будет обновить плитку тротуара на одноименной остановке, а также вдоль парка имени Октябрьской революции вплоть до Театрального проспекта.
На весь необходимый комплекс работ: демонтаж, вывоз мусора, установку, саму плитку и прочее выделено больше 1,6 миллиона рублей. Обновленное покрытие появится к 1 октября 2024 года.
Ранее в донской столице начался масштабный ремонт Большой Садовой улицы. Работы проведут сразу на двух участках центральной улицы.
До этого первый этап строительства дороги на Театральном спуске в Ростове оценили в один миллиард рублей.