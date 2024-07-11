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В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади

В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади

11 июля 2024, 11:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади
В Ростове-на-Дону обновят тротуарную плитку на Театральной площади, на это выделили более полтора миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону запланировала проведение ремонта плиточного покрытия на Театральной площади. Согласно требованиям госзакупки, подрядчик должен будет обновить плитку тротуара на одноименной остановке, а также вдоль парка имени Октябрьской революции вплоть до Театрального проспекта.

На весь необходимый комплекс работ: демонтаж, вывоз мусора, установку, саму плитку и прочее выделено больше 1,6 миллиона рублей. Обновленное покрытие появится к 1 октября 2024 года.

В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста
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Ранее в донской столице начался масштабный ремонт Большой Садовой улицы. Работы проведут сразу на двух участках центральной улицы.

До этого первый этап строительства дороги на Театральном спуске в Ростове оценили в один миллиард рублей.

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