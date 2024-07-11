В Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону запланировала проведение ремонта плиточного покрытия на Театральной площади. Согласно требованиям госзакупки, подрядчик должен будет обновить плитку тротуара на одноименной остановке, а также вдоль парка имени Октябрьской революции вплоть до Театрального проспекта.