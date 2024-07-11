В Ростовской области урожай томатов уничтожила моль

Подумеев добавил, что в борьбе с вредителем нельзя использовать химикаты, так как яды попадут в сам томат. Лучше использовать специальные ловушки. Так как моль — ночное насекомое, то в темное время суток ее хорошо приманивает свет. В связи с этим можно смастерить сосуд диаметром не менее 40 сантиметров, наполнить его водой и подсолнечным маслом, а над ним повелись лампочку. Подобная ловушка может поймать до двух тысяч особей.