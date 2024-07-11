В Ростовской области урожай томатов уничтожила моль

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Специалист рассказал, что моль уничтожает не только плод томата, но и ветви, на которых он держится. От этого плод падает на землю и гниет. Главная проблема в том, что насекомое очень плодовито. За раз бабочка откладывает до 900 яиц. При этом у нее нет природных врагов, поэтому моль беспрепятственно размножается.
Подумеев добавил, что в борьбе с вредителем нельзя использовать химикаты, так как яды попадут в сам томат. Лучше использовать специальные ловушки. Так как моль — ночное насекомое, то в темное время суток ее хорошо приманивает свет. В связи с этим можно смастерить сосуд диаметром не менее 40 сантиметров, наполнить его водой и подсолнечным маслом, а над ним повелись лампочку. Подобная ловушка может поймать до двух тысяч особей.
Отметим, что из-за моли в этом году в донском регионе скудный урожай помидоров. Цены на томат не падают и держатся в районе 100 — 150 рублей за килограмм.
Ранее стало известно, что луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область.