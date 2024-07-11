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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Власти заявили, что все донские предприятия вовлекли в импортозамещение

Власти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионе

11 июля 2024, 15:09
Фото: 1MI
Власти заявили, что все донские предприятия вовлекли в импортозамещение
Почти каждое предприятие в Ростовской области вовлечено в импортозамещение, заявил на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По словам главы Минэкономразвития, производства в регионе либо сами занимаются импортозамещением, либо закупают или потребляют отечественные аналоги зарубежной продукции.

«Потенциал огромен. Разные существуют оценки. Не исчерпали ли мы потенциал роста импортозамещения? Полагаю, что — нет. Это мнение большинства экспертов», — заверяет Максим Папушенко.

Министр экономического развития Ростовской области Максим ПапушенкоМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он напомнил, что в 2022 году в Ростовской области создали Региональный центр кооперации и импортозамещения. Туда входят сотни предприятий: от малого бизнеса до больших корпораций.

«У каждого там своя задача. Крупные компании ищут себе поставщиков, а небольшие компании, наоборот, видят для себя возможности поставки. Этот рынок просто огромен», — говорит министр.

Также в Ростовской области создадут Центр компетенций по промышленному дизайну для поддержки производственных компаний.

«Сегодня все вузы озадачены подготовкой специальностей. Перед компаниями стоит вызов, как проектировать новые промышленные изделия, начиная от машиностроения, заканчивая производством мебели», — объясняет глав Минэкономразвития.

По его словам, в Центре компетенций по промышленному дизайну будут работать эксперты, которые займутся помощью бизнесу.

Ранее RostovGazeta рассказала, как зарабатывают донские компании по производству одежды.

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