Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных

В Ростовской области вопрос долго обсуждался с общественностью. В конечном итоге власти региона отказались от идеи разрешить эвтаназию бездомных кошек и собак. В области таких животных продолжат отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно на улицу.