Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В прошлом году в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» внесли правки, согласно которым регионы страны получили право самостоятельно решать, как поступать с бродячими животными. В некоторых субъектах разрешили их эвтаназию.
В Ростовской области вопрос долго обсуждался с общественностью. В конечном итоге власти региона отказались от идеи разрешить эвтаназию бездомных кошек и собак. В области таких животных продолжат отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно на улицу.
«Принимая во внимание мнение общественности, принято решение, что в настоящее время изменение действующей на территории Ростовской области системы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнюю среду обитания) нецелесообразно», — следует из отчета на портале правительства Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных.