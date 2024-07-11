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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Ростовской области отказались от эвтаназии бездомных кошек и собак

Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных

11 июля 2024, 16:34
Фото: 1MI
В Ростовской области отказались от эвтаназии бездомных кошек и собак
В Ростовской области отказались от эвтаназии бездомных кошек и собак, следует из отчета о выполнении поручений губернатора региона.

В прошлом году в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» внесли правки, согласно которым регионы страны получили право самостоятельно решать, как поступать с бродячими животными. В некоторых субъектах разрешили их эвтаназию.

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В Ростовской области вопрос долго обсуждался с общественностью. В конечном итоге власти региона отказались от идеи разрешить эвтаназию бездомных кошек и собак. В области таких животных продолжат отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно на улицу.

«Принимая во внимание мнение общественности, принято решение, что в настоящее время изменение действующей на территории Ростовской области системы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнюю среду обитания) нецелесообразно», — следует из отчета на портале правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных.

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