Все марки бензина подорожали в Ростовской области за неделю

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Согласно обновленным данным органа на 10 июля 2024 года, потребительские цены на нефтепродукты вновь увеличились. Так, в среднем бензин можно приобрести за 57,36 рубля. За неделю стоимость выросла на 24 копейки. Топливо марки АИ-92 продают в среднем за 52,52 рубля, что на 27 копеек дороже, чем в начале июля.
Бензин АИ-95 стоит в среднем 58,66 рубля за литр. В то время как, по данным на 1 июля, его стоимость составляла 58,41 рубля. Если говорить о горючем марки АИ-98 и выше, то теперь оно обойдется в 67,40 рубля в среднем за литр. Цена подскочила на 15 копеек.
Рост цен не обошел стороной и дизельное топливо. В донском регионе его можно купить за 61,87 рубля, что на 24 копейки больше по сравнению с прошлой неделей.
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, во сколько обойдется свадебный образ невесты. На праздничный наряд придется потратить не меньше 20 тысяч рублей.