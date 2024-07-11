Все марки бензина подорожали в Ростовской области за неделю

Бензин АИ-95 стоит в среднем 58,66 рубля за литр. В то время как, по данным на 1 июля, его стоимость составляла 58,41 рубля. Если говорить о горючем марки АИ-98 и выше, то теперь оно обойдется в 67,40 рубля в среднем за литр. Цена подскочила на 15 копеек.