Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Камнева* отправили под арест в СИЗО. Ранее он находился в больнице после трепанации черепа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Суд начал рассматривать дело в отношении него о подготовке теракта в Кисловодске. В 2020 году Камнев* примкнул к ячейке экстремистского религиозного объединения. Через год он вместе с сообщницей решили взорвать здание полиции в Кисловодске. Претворить планы в жизнь они не сумели, их задержали.
На суде Камнев* признал вину. Прокурор запросил для него 28 лет лишения свободы.
Также террориста будут судить за захват заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года. В отношении него возбудили дело по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.
* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.