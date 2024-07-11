Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта

Суд начал рассматривать дело в отношении него о подготовке теракта в Кисловодске. В 2020 году Камнев* примкнул к ячейке экстремистского религиозного объединения. Через год он вместе с сообщницей решили взорвать здание полиции в Кисловодске. Претворить планы в жизнь они не сумели, их задержали.