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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта

Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта

11 июля 2024, 15:07
Фото: 1MI
Выживший участник захвата СИЗО-1 в Ростове признал вину в подготовке теракта
Террорист Даниил Камнев* признал вину в подготовке теракта в Кисловодске, сообщили в Южном окружном военном суде.

Камнева* отправили под арест в СИЗО. Ранее он находился в больнице после трепанации черепа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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Суд начал рассматривать дело в отношении него о подготовке теракта в Кисловодске. В 2020 году Камнев* примкнул к ячейке экстремистского религиозного объединения. Через год он вместе с сообщницей решили взорвать здание полиции в Кисловодске. Претворить планы в жизнь они не сумели, их задержали.

На суде Камнев* признал вину. Прокурор запросил для него 28 лет лишения свободы.

Также террориста будут судить за захват заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года. В отношении него возбудили дело по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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