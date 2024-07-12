Адвокат попросил минимальное наказание захватившему СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек выбрались из камер и захватили в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма пятеро террористов погибли, а один получил ранение в голову, но выжил. Им оказался Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Он находился в СИЗО по делу о подготовке теракта в здании ОМВД Кисловодска. Прокурор попросил назначить ему за это 28 лет колонии.
Однако защитник обвиняемого пытается добиться для него минимального наказания. Он приводит доводы, что его подзащитный все время давал признательные показания.
Добавим, что глава УФСИН по Ростовской области подал в отставку после захвата СИЗО.