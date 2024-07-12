Адвокат попросил минимальное наказание захватившему СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек выбрались из камер и захватили в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма пятеро террористов погибли, а один получил ранение в голову, но выжил. Им оказался Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).