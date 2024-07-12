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Арестован помощник президента адвокатской палаты Ростовской области

Арестован адвокат, защищавший обвиняемого во взятках экс-судью в Ростове

12 июля 2024, 15:36
Фото: 1MI
Арестован помощник президента адвокатской палаты Ростовской области
В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу Дениса Минина по подозрению в посредничестве во взяточничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Решение принял Ленинский районный суд, он заключил Минина под стражу до 5 сентября. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

По информации РИА «Новости», Минин является помощником президента адвокатской палаты Ростовской области. Говорится, что его задержали в Шахтах.

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«В этот момент в автомобиле вместе с ним был экс-председатель Ленинского райсуда Ростова Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее мы писали об уголовном деле в отношении Куделина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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