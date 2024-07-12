Арестован адвокат, защищавший обвиняемого во взятках экс-судью в Ростове

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Решение принял Ленинский районный суд, он заключил Минина под стражу до 5 сентября. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.
По информации РИА «Новости», Минин является помощником президента адвокатской палаты Ростовской области. Говорится, что его задержали в Шахтах.
«В этот момент в автомобиле вместе с ним был экс-председатель Ленинского райсуда Ростова Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее мы писали об уголовном деле в отношении Куделина.
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