Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области

В хуторе Арпачин Ростовской области уже более 12 лет наблюдаются проблемы с подачей воды. Несмотря на имеющуюся систему водоснабжения, жители регулярно сталкиваются с отключениями. А в некоторых домах воды в кранах нет уже с марта месяца 2024 года. Дончане не раз обращались в различные инстанции и органы власти с требованием решить проблему, но до сих пор так ничего и не изменилось. Решения суда и предписания об обеспечении граждан водой не исполняются.