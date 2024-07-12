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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области

12 июля 2024, 16:20
Фото: 1MI
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Ростовской области о перебоях с водоснабжением одного из хуторов, сообщает информационный центр СК России.

В хуторе Арпачин Ростовской области уже более 12 лет наблюдаются проблемы с подачей воды. Несмотря на имеющуюся систему водоснабжения, жители регулярно сталкиваются с отключениями. А в некоторых домах воды в кранах нет уже с марта месяца 2024 года. Дончане не раз обращались в различные инстанции и органы власти с требованием решить проблему, но до сих пор так ничего и не изменилось. Решения суда и предписания об обеспечении граждан водой не исполняются.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе областного УСКР Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

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Ранее стало известно, что в донской столице заведут уголовное дело из-за мусорного полигона. Ростовчане просто задыхаются от испарений отходов. Люди на протяжении долгого времени живут рядом со свалкой.

До этого Бастрыкин отреагировал на травлю врача в донском регионе. Офтальмолог подвергалась унижениям и физическому насилию со стороны прямого начальства.

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