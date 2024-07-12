rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Подземный переход построят рядом с новым автовокзалом в Ростове

Для нового автовокзала в Ростове проведут линию троллейбусов и построят переход

12 июля 2024, 09:52
Фото: rostovgazeta.ru
Подземный переход построят рядом с новым автовокзалом в Ростове
Подземный переход построят рядом с новым автовокзалом в Ростове, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации анонсировал масштабную реконструкцию в районе Центрального областного автовокзала. Она предусматривает создание контактной сети троллейбусных линий. Также рядом с вокзалом построят новый подземный переход. В планах — устройство тротуаров, установка освещения и прокладка ливневой канализации.

В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус
Узнать подробнее

Завершить реконструкцию власти обещают лишь через два с половиной года, при том, что сам вокзал начнет свою полноценную работу уже в этом сентябре.

Напомним, схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове.

Читайте также:
Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-ДонуПолиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксистуСлишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко
Подпишитесь
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием
Сегодня, 07:04
В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года
Сегодня, 07:34
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Сегодня, 07:18
Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах
Сегодня, 07:02
Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО
Сегодня, 06:25
Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты
Сегодня, 05:50