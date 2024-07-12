Для нового автовокзала в Ростове проведут линию троллейбусов и построят переход

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Глава ростовской администрации анонсировал масштабную реконструкцию в районе Центрального областного автовокзала. Она предусматривает создание контактной сети троллейбусных линий. Также рядом с вокзалом построят новый подземный переход. В планах — устройство тротуаров, установка освещения и прокладка ливневой канализации.
Завершить реконструкцию власти обещают лишь через два с половиной года, при том, что сам вокзал начнет свою полноценную работу уже в этом сентябре.
Напомним, схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове.