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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Рынок труда в Ростовской области «пресытился» специалистами с высшим образованием

Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием

12 июля 2024, 07:04
Фото: 1MI
Рынок труда в Ростовской области «пресытился» специалистами с высшим образованием

Эксперт объяснила, почему в Ростове не востребованы люди с высшим образованием

Рынок труда в Ростовской области «пресытился» специалистами с высшим образованием, рассказала корреспонденту RostovGazeta специалист по развитию карьеры Алина Дзюба.

Порталы по поиску работы регулярно приводят статистику самых востребованных специалистов в регионе. Вопреки ожиданиям, уже давно работодатели остро нуждаются не в бухгалтерах, юристах и менеджерах, а в дворниках, продавцах магазинов, токарях и так далее. Люди с высшим образованием уступают на рынке труда место выпускникам колледжей и техникумов.

При этом предлагаемая зарплата для представителей рабочих профессий гораздо выше. Отделочникам и машинистам предлагают доход от 100 тысяч рублей в месяц. В то же время экономисты и юристы могут рассчитывать на максимальную зарплату в 60 тысяч рублей в месяц.

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Карьерный консультант Алина Дзюба отмечает, что 10-15 лет назад выпускники школ стремились получать высшее образование по направлениям экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции и менеджмента. Конкуренция в вузах на эти места была очень высокой. Рабочие профессии считались непрестижными, а перспектива стать сантехником или токарем выглядела как карьерный провал.

10-15 лет назад выпускники школ стремились получать высшее образование по направлениям экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции и менеджмента.10-15 лет назад выпускники школ стремились получать высшее образование по направлениям экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции и менеджмента.
10-15 лет назад выпускники школ стремились получать высшее образование по направлениям экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции и менеджмента.
Фото: 1MI
«В те годы каждый третий выпускник школы выбирал из того, что было у него „на слуху“ или что было ему самому понятно. Соответственно, спустя десятилетия мы видим большой конкурс на рабочее место экономиста или юриста и, наоборот, острый дефицит среди представителей других профессий», — отмечает Алина Дзюба.

Важно также учитывать, что происходит разных областях экономики и в отдельных сферах на рынке труда. Например, медикам пришлось очень не просто в период ковида. Некоторые из них решили взять перерыв в карьере или уйти из нее. Не идут в медицину и из-за низких зарплат. Рынок недвижимости, начиная с 2022 года, проходит через турбулентный период. Ценовая политика нестабильна, а зарплаты агентов по недвижимости зависят от совершенных сделок.

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