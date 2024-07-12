Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием

Важно также учитывать, что происходит разных областях экономики и в отдельных сферах на рынке труда. Например, медикам пришлось очень не просто в период ковида. Некоторые из них решили взять перерыв в карьере или уйти из нее. Не идут в медицину и из-за низких зарплат. Рынок недвижимости, начиная с 2022 года, проходит через турбулентный период. Ценовая политика нестабильна, а зарплаты агентов по недвижимости зависят от совершенных сделок.