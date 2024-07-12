FEDUK на крыше и кукольная драма: куда сходить в Ростове 13 и 14 июля

Также в Ростове можно будет посмотреть аниме «Винокурня семьи Комада» (18+). Главная героиня аниме Руи в юности была вынуждена взять на себя управление винокурней семейства Комада. Ещё при её отце производство серьёзно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учёбу, чтобы снова поставить его на ноги. Хотя сейчас винокурня процветает, девушка не может забыть о былых успехах. Она планирует воссоздать фирменный виски, который символизирует для неё единство их семьи. Однажды в винокурню по работе приезжает молодой репортёр, который поначалу не испытывает особого интереса к месту, но постепенно втягивается в тонкий и неторопливый процесс изготовления виски и проникается философией его употребления. Он решает помочь Руи в исполнении мечты.