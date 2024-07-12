FEDUK на крыше и кукольная драма: куда сходить в Ростове 13 и 14 июля

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Ростов на предстоящих выходных приедет FEDUK. Артист выступит 13 июля в рамках фестиваля Roof Live (16+). Концерт пройдет на крыше галереи «Парк». FEDUK исполнит свои культовые хиты и новинки.
14 июля в клубе «Мёд» выступит рок-группа «Папин Олимпос» (16+). Кумиры зумеров сыграют нашумевшие треки, а также новые, еще неизданные песни.
В кинопрокат вышел фильм «Культурная комедия» (12+) режиссера Владимира Котта. Главные роль в картине достались Алексею Чадову, Яне Гладких и Юрию Стоянову. Комедия повествует о циничном чиновнике, занимающегося ремонтом дорог. Он далек от мира культуры и искусства. Но вектор развития власти меняется. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие родного края.
Также в кино вышла новая часть хоррора «Астрал» — «Ночной кошмар» (18+). Главный герой фильма — студент по имени Респати. После смерти родителей его мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и угрожать жизни девушки Респати, парню нужно научиться действовать в этих снах, чтобы её спасти.
Для семейного отдыха в кино подойдет французская комедия «Развесёлые каникулы» (16+). В центре сюжета — обычная семья Хендриксов из Франции, решившая отправиться к Атлантическому побережью! Путешествие будет наполнено разными приключениями и открытиями, а также раскроет таланты каждого члена семейства.
Самые маленькие зрители оценят мультик «Большое путешествие. Вокруг света» (6+). Медведь Мик-Мик — главный герой мультика — мечтает о спокойствии в кругу семьи и своих пчёл. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутёвый аист снова приносит не того ребёнка. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие, чтобы найти своих детей и вернуть чужих.
Также в Ростове можно будет посмотреть аниме «Винокурня семьи Комада» (18+). Главная героиня аниме Руи в юности была вынуждена взять на себя управление винокурней семейства Комада. Ещё при её отце производство серьёзно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учёбу, чтобы снова поставить его на ноги. Хотя сейчас винокурня процветает, девушка не может забыть о былых успехах. Она планирует воссоздать фирменный виски, который символизирует для неё единство их семьи. Однажды в винокурню по работе приезжает молодой репортёр, который поначалу не испытывает особого интереса к месту, но постепенно втягивается в тонкий и неторопливый процесс изготовления виски и проникается философией его употребления. Он решает помочь Руи в исполнении мечты.
Кукольный спектакль «Один мальчик» (0+) покажут в ростовском театре «Муха» 14 июля. Постановка рекомендована для зрителей старше четырёх лет. «Как быть, если в вашей жизни вдруг неожиданно появляется пингвин?! История грандиозного возвращения или начала крепкой дружбы», — лаконично гласит афиша к спектаклю. «Один мальчик» получил восторженные отзывы от критиков и зрителей.
В театре «Человек в кубе» 14 июля поставят пластический спектакль «Три высокие женщины» (18+). За режиссуру отвечает прославленный ростовский режиссер Катерина Рындина. Спектакль поставлен по одной из поздних и самых сильных пьес гениального драматурга Эдварда Олби. «„Три высокие женщины“ — спектакль чётких линий и отточенных форм, чёрный, белый и красный, берущий за самое сердце, мощным энергетическим потоком излечивающий душу», — говорится в аннотации к постановке.
13 и 14 июля в Музыкальном театре представят программу «На бис» (12+). Каждый год солисты, артисты хора и оркестра готовят эксклюзивные программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров. Программа включает самые яркие и любимые номера из опер, балетов, оперетт и мюзиклов.