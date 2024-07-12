Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сейчас завершилась служебная проверка, связанная с захватом заложников в СИЗО-1 в донской столице. Теперь стало известно об отставке руководителей.
Кроме того, работу потеряли четыре сотрудника. Также привлекли к дисциплинарной ответственности 16 человек. А все собранные материалы передали в Следком и Генпрокуратуру.
Отмечается, что в регион направили наиболее опытных сотрудников ФСИН РФ. Они помогут стабилизировать работу.
На сайте регионального УФСИН указано, что руководителем является Дмитрий Безруких.
Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер и напали на сотрудников СИЗО. Они взяли в заложники двоих человек, которых в дальнейшем освободили.
Силовики убили несколько нападавших, один оказался ранен.