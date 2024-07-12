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Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО

Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО

12 июля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Глава УФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку, говорится на сайте ФСИН РФ.

Сейчас завершилась служебная проверка, связанная с захватом заложников в СИЗО-1 в донской столице. Теперь стало известно об отставке руководителей.

Кроме того, работу потеряли четыре сотрудника. Также привлекли к дисциплинарной ответственности 16 человек. А все собранные материалы передали в Следком и Генпрокуратуру.

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Отмечается, что в регион направили наиболее опытных сотрудников ФСИН РФ. Они помогут стабилизировать работу.

На сайте регионального УФСИН указано, что руководителем является Дмитрий Безруких.

Напомним, что 16 июня заключенные выбрались из своих камер и напали на сотрудников СИЗО. Они взяли в заложники двоих человек, которых в дальнейшем освободили.

Силовики убили несколько нападавших, один оказался ранен.

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