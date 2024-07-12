Как недорого отдохнуть на Азовском море и на какой курорт лучше поехать

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Цена проживания варьируется от 2000 до 8000 рублей за сутки за номер. Добраться сюда можно поездом либо автобусом. В этом городе туристы наслаждаются отдыхом на пляже, проходят лечебные процедуры и занимаются виндсерфингом.
Ейск — основной город для отдыха на Азовском море. Здесь можно найти много мест для проживания: гостиницы, апартаменты, частные гостевые дома и также санатории.
Пляжи в Ейске очень разнообразные: есть как галечные, так и песчаные. Центральный пляж — самый спокойный, без больших волн, с песчаным покрытием и плавным наклоном. На окраине города волны бывают сильными. Благодаря этому здесь можно заниматься различными активными видами спорта: в первую очередь, виндсерфингом и кайтсерфингом. Вдоль побережья Азовского моря расположены пункты проката оборудования для серфинга.
Город подходит для размеренного и тихого отдыха с семьей. Для детей есть океанариум, дельфинарий, аквапарк и террариум. Можно приехать сюда подлечиться. В Ейске расположен сероводородный источник, неподалеку находится Ханское озеро с целебной грязью, а степной климат в сочетании с морским воздухом хорошо влияет на здоровье.
За сутки проживания в 2024 году придется отдать от 1,5 тысячи до 6 тысяч рублей.
Голубицкая пользуется популярностью у туристов. Здесь много кафе и ресторанов, береговая линия заполнена гостиницами, базами отдыха и частными гостиницами. Это отличное место для спокойного и комфортного отдыха. Большинство пляжей бесплатны, однако иногда за аренду шезлонгов могут попросить оплату.
Рядом с основным пляжем находится лечебный водоем. Полезным признается верхний слой озера с темной грязью, обогащенный сероводородом.
На территории станицы действует водный парк, а на берегу предоставляются различные активности с использованием воды, такие как аренда бананов, надувных кругов и поездки на моторных лодках. Кроме того, функционирует ферма с крокодилами.
Стоимость жилья для съема составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей в сутки.
Поселок находится недалеко от города Ейска и расположен у подножия Долгой косы. С одной стороны его окаймляет Таганрогский залив, а с другой — широкое Азовское море. Песчаные пляжи есть как там, так и здесь, усыпанные ракушками. Многие из них примыкают к кемпингам и базам для отдыхающих, однако все они доступны для посещения бесплатно.
Напротив побережья находится Лебединое водохранилище с целебной грязью. Войти в него можно только с морской стороны, потому что другие берега скользкие и болотистые. На пляже много небольших ракушек, поэтому лучше ходить по нему в специальной обуви типа аквашузов.
Здесь придется заплатить за жилье от 2 тысяч до 7 тысяч рублей в сутки.
Это спокойное семейное место для отдыха. Среди развлечений здесь можно посетить этнопарк «Атамань», посвященный быту казаков, а также виноградники и места, связанные с именем Лермонтова — именно в этой станице из рассказа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» главный герой Печорин встретил контрабандистов.
Также неподалеку, всего в пяти километрах от Тамани расположено Маркитанское озеро, где можно воспользоваться лечебной грязью. Немного южнее находится Карабетова сопка с минеральными источниками, однако там купаться не принято из-за удаленности от моря и отсутствия возможности принять душ. Обычно грязь с этих мест берут с собой для домашних процедур.
Таганрог — обширный приморский населенный пункт в одном из районов Ростовской области. По атмосфере он противоположен типичным курортам на юге: путешественники отмечают Таганрог как интеллигентный город, сохранивший дух эпохи до революции.
Здесь есть больше культурных развлечений, чем на стандартных курортах этого региона, и сюда проще добраться. Пляжи здесь представлены как песчаные, так и галечные, с необходимой инфраструктурой, такой как раздевалки и уборные. На некоторых из них можно взять напрокат сапбординг, кайтсерфинг и виндсерфинг, а также отправиться в морское путешествие на паруснике.
В Таганроге немало музеев, посетить которые будет интересно и взрослым и детям. Точно стоит побывать в «Домике Чехова», «Лавке Чеховых», «Гимназии Чехова», чтобы лучше понять, как рос и жил гениальный писатель, а также посетить Дворец Алфераки и Музей градостроительства и быта.