Как недорого отдохнуть на Азовском море и на какой курорт лучше поехать

Поселок находится недалеко от города Ейска и расположен у подножия Долгой косы. С одной стороны его окаймляет Таганрогский залив, а с другой — широкое Азовское море. Песчаные пляжи есть как там, так и здесь, усыпанные ракушками. Многие из них примыкают к кемпингам и базам для отдыхающих, однако все они доступны для посещения бесплатно.