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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Как недорого отдохнуть на Азовском море и на какой курорт лучше поехать

Как недорого отдохнуть на Азовском море и на какой курорт лучше поехать

12 июля 2024, 12:44
Фото: rostovgazeta.ru
Как недорого отдохнуть на Азовском море и на какой курорт лучше поехать
Многие туристы летом отправляются отдыхать на Азовское море, где есть различные курорты. Как сделать это дешево и где лучше остановиться, в материале RostovGazeta.

Отдых в Ейске

Цена проживания варьируется от 2000 до 8000 рублей за сутки за номер. Добраться сюда можно поездом либо автобусом. В этом городе туристы наслаждаются отдыхом на пляже, проходят лечебные процедуры и занимаются виндсерфингом.

Ейск — основной город для отдыха на Азовском море. Здесь можно найти много мест для проживания: гостиницы, апартаменты, частные гостевые дома и также санатории.

Какие пляжи на Азовском море

Пляжи в Ейске очень разнообразные: есть как галечные, так и песчаные. Центральный пляж — самый спокойный, без больших волн, с песчаным покрытием и плавным наклоном. На окраине города волны бывают сильными. Благодаря этому здесь можно заниматься различными активными видами спорта: в первую очередь, виндсерфингом и кайтсерфингом. Вдоль побережья Азовского моря расположены пункты проката оборудования для серфинга.

Семейный отдых в Ейске

Город подходит для размеренного и тихого отдыха с семьей. Для детей есть океанариум, дельфинарий, аквапарк и террариум. Можно приехать сюда подлечиться. В Ейске расположен сероводородный источник, неподалеку находится Ханское озеро с целебной грязью, а степной климат в сочетании с морским воздухом хорошо влияет на здоровье.

Отдых в Голубицкой

За сутки проживания в 2024 году придется отдать от 1,5 тысячи до 6 тысяч рублей.

Голубицкая пользуется популярностью у туристов. Здесь много кафе и ресторанов, береговая линия заполнена гостиницами, базами отдыха и частными гостиницами. Это отличное место для спокойного и комфортного отдыха. Большинство пляжей бесплатны, однако иногда за аренду шезлонгов могут попросить оплату.

За сутки проживания в Голубицкой придется отдать от 1,5 до 6 тысяч рублейЗа сутки проживания в Голубицкой придется отдать от 1,5 до 6 тысяч рублей
За сутки проживания в Голубицкой придется отдать от 1,5 до 6 тысяч рублей

Что посмотреть в Голубицкой

Рядом с основным пляжем находится лечебный водоем. Полезным признается верхний слой озера с темной грязью, обогащенный сероводородом.

Как недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курортыКак недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курорты
Как недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курорты
Фото: 1MI

На территории станицы действует водный парк, а на берегу предоставляются различные активности с использованием воды, такие как аренда бананов, надувных кругов и поездки на моторных лодках. Кроме того, функционирует ферма с крокодилами.

Отдых в Должанской

Стоимость жилья для съема составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей в сутки.

Поселок находится недалеко от города Ейска и расположен у подножия Долгой косы. С одной стороны его окаймляет Таганрогский залив, а с другой — широкое Азовское море. Песчаные пляжи есть как там, так и здесь, усыпанные ракушками. Многие из них примыкают к кемпингам и базам для отдыхающих, однако все они доступны для посещения бесплатно.

Что посмотреть в Должанской

Напротив побережья находится Лебединое водохранилище с целебной грязью. Войти в него можно только с морской стороны, потому что другие берега скользкие и болотистые. На пляже много небольших ракушек, поэтому лучше ходить по нему в специальной обуви типа аквашузов.

Отдых в Тамани

Здесь придется заплатить за жилье от 2 тысяч до 7 тысяч рублей в сутки.

Это спокойное семейное место для отдыха. Среди развлечений здесь можно посетить этнопарк «Атамань», посвященный быту казаков, а также виноградники и места, связанные с именем Лермонтова — именно в этой станице из рассказа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» главный герой Печорин встретил контрабандистов.

Как недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курортыКак недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курорты
Как недорого отдохнуть на Азовском море и какие здесь есть курорты
Фото: 1MI

Также неподалеку, всего в пяти километрах от Тамани расположено Маркитанское озеро, где можно воспользоваться лечебной грязью. Немного южнее находится Карабетова сопка с минеральными источниками, однако там купаться не принято из-за удаленности от моря и отсутствия возможности принять душ. Обычно грязь с этих мест берут с собой для домашних процедур.

Отдых в Таганроге

Таганрог — обширный приморский населенный пункт в одном из районов Ростовской области. По атмосфере он противоположен типичным курортам на юге: путешественники отмечают Таганрог как интеллигентный город, сохранивший дух эпохи до революции.

Набережная ТаганрогаНабережная Таганрога
Набережная ТаганрогаНабережная Таганрога
Набережная Таганрога
Фото: rostovgazeta.ru

Здесь есть больше культурных развлечений, чем на стандартных курортах этого региона, и сюда проще добраться. Пляжи здесь представлены как песчаные, так и галечные, с необходимой инфраструктурой, такой как раздевалки и уборные. На некоторых из них можно взять напрокат сапбординг, кайтсерфинг и виндсерфинг, а также отправиться в морское путешествие на паруснике.

Каменная лестница в ТаганрогеКаменная лестница в Таганроге
Каменная лестница в Таганроге
Фото: rostovgazeta.ru

В Таганроге немало музеев, посетить которые будет интересно и взрослым и детям. Точно стоит побывать в «Домике Чехова», «Лавке Чеховых», «Гимназии Чехова», чтобы лучше понять, как рос и жил гениальный писатель, а также посетить Дворец Алфераки и Музей градостроительства и быта.

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#Илья Протвинов#Общество#Таганрог#Азовское море#Ейск#Курорты#Все материалы авторов#Голубицкая
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