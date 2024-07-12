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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Концерт Димы Билана неожиданно отменили в Ростове-на-Дону

Концерт Димы Билана неожиданно отменили в Ростове-на-Дону

12 июля 2024, 10:05
Фото: Изображение Шедеврум
Концерт Димы Билана неожиданно отменили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону не состоится запланированный концерт Димы Билана, сообщает в соцсетях Roof Live.

Выступление отменили по техническим причинам, но других подробностей нет. Также известно, что не состоится и запланированный концерт в Воронеже.

Отмечается, что те, кто купили билеты, могут их вернуть. Пользователи в комментариях написали, что расстроились из-за отмены выступления.

«Просто жесть. Так ждала этот концерт», — говорится в комментариях.

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«Может организатор сервисный сбор тогда вернет? В воздух деньги ушли за 3 билета», — заявили ростовчане.

«Пока возврат не оформляется на сайте, пишут „Попробуйте позже идет согласование с организатором“, — сообщают фанаты.

«Поражена, как много в нашем городе фанатов Билана», — пишут жители донской столицы.

Ранее жители ЮФО признались, что им не хватает культурных событий.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Концерт#Дима Билан
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