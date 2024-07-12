Концерт Димы Билана неожиданно отменили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Выступление отменили по техническим причинам, но других подробностей нет. Также известно, что не состоится и запланированный концерт в Воронеже.
Отмечается, что те, кто купили билеты, могут их вернуть. Пользователи в комментариях написали, что расстроились из-за отмены выступления.
«Просто жесть. Так ждала этот концерт», — говорится в комментариях.
«Может организатор сервисный сбор тогда вернет? В воздух деньги ушли за 3 билета», — заявили ростовчане.
«Пока возврат не оформляется на сайте, пишут „Попробуйте позже идет согласование с организатором“, — сообщают фанаты.
«Поражена, как много в нашем городе фанатов Билана», — пишут жители донской столицы.
Ранее жители ЮФО признались, что им не хватает культурных событий.