Летний метеорный поток будет видно в Ростовской области

Активность метеорного потока придется с 12 июля по 23 августа. Пик звездопада Южные дельта-Аквариды ожидается ночью 31 июля. Астрономы уточняют, что условный источники метеорного потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. Условия для наблюдения благоприятные.