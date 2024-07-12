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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Полтора месяца продлится звездопад Южные дельта-Аквариды

Летний метеорный поток будет видно в Ростовской области

12 июля 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Полтора месяца продлится звездопад Южные дельта-Аквариды
Полтора месяца продлится звездопад Южные дельта-Аквариды, сообщает Московский планетарий.

Активность метеорного потока придется с 12 июля по 23 августа. Пик звездопада Южные дельта-Аквариды ожидается ночью 31 июля. Астрономы уточняют, что условный источники метеорного потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. Условия для наблюдения благоприятные.

Помешать наблюдениям может лишь плохая погода в виде повышенной облачности, гроз и дождей.

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Смотреть на звездопад лучше после двух часов ночи на открытой местности, подальше от городских и магистральных огней.

Ранее сообщалось, что магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область.

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