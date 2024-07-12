Летний метеорный поток будет видно в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Активность метеорного потока придется с 12 июля по 23 августа. Пик звездопада Южные дельта-Аквариды ожидается ночью 31 июля. Астрономы уточняют, что условный источники метеорного потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. Условия для наблюдения благоприятные.
Помешать наблюдениям может лишь плохая погода в виде повышенной облачности, гроз и дождей.
Смотреть на звездопад лучше после двух часов ночи на открытой местности, подальше от городских и магистральных огней.
Ранее сообщалось, что магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область.