Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Глава Минэкономразвития отметил, что промышленность — опорной отрасль экономики. За первые пяти месяцев 2024 года она выросла на 16%. При этом именно в промышленности острее всего ощущается нехватка кадров.
Папушенко рассказал, что в колледжах Ростовской области ставят реальное оборудование с предприятий региона, чтобы студенты сразу понимали, как и на чем им предстоит работать в будущем. Он добавил, что работа в промышленности требует развития множества навыков.
«Сегодня оператор классного станка токарного — это по сути и инженер, и мастер, и программист. Потому что каждую под каждую новую деталь нужно написать мини-программу», — объясняет министр.
Он добавил, что власти ищут разные способы стимулирования молодежи идти работать в промышленность. Но сами предприятия не предлагают им конкурентные зарплаты. Курьеры и доставщики в регионе зарабатывают гораздо больше, чем рабочие на заводах.
«Если курьеры сегодня получают столько, значит, сегодня такой рынок сложился. Этот вид работы оплачивается вот так. Меньше будут платить — туда не пойдут. Ездить в жару +40, носить по этажам вещи — тоже нелегкий труд. Я не даю никому никакие оценки. Есть определенные тенденции на рынке», — объясняет глава Минэкономразвития.
Он полагает, что нужно повышать эффективность самих предприятий и их производительность труда, чтобы они могли предлагать достойные зарплаты.
«Собственник должен себе честно ответить, почему люди к нему не идут. Директор по персоналу должен сказать ему — сегодня наше предложение по зарплате недостаточно конкурентное. И тогда собственник понимает, он или не может больше платить или не хочет делиться частью прибыли, которую пускает в развитие. Соответственно, он должен больше зарабатывать», — заключил Папушенко.
Напомним, что средняя заработная плата врачей, согласно отчету Минздрава региона, составила в Ростовской области по итогам 2023 года 80 тысяч рублей.
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