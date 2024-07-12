Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах

«Собственник должен себе честно ответить, почему люди к нему не идут. Директор по персоналу должен сказать ему — сегодня наше предложение по зарплате недостаточно конкурентное. И тогда собственник понимает, он или не может больше платить или не хочет делиться частью прибыли, которую пускает в развитие. Соответственно, он должен больше зарабатывать», — заключил Папушенко.