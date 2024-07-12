rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Министр объяснил, почему курьеры в Ростовской области получают больше 100 тысяч рублей

Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах

12 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Министр объяснил, почему курьеры в Ростовской области получают больше 100 тысяч рублей

Министр объяснил, почему курьеры в Ростовской области получают больше 100 тысяч

Сильнее всего кадровый голод в Ростовской области ощущается в промышленности, заявил на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Глава Минэкономразвития отметил, что промышленность — опорной отрасль экономики. За первые пяти месяцев 2024 года она выросла на 16%. При этом именно в промышленности острее всего ощущается нехватка кадров.

Папушенко рассказал, что в колледжах Ростовской области ставят реальное оборудование с предприятий региона, чтобы студенты сразу понимали, как и на чем им предстоит работать в будущем. Он добавил, что работа в промышленности требует развития множества навыков.

«Сегодня оператор классного станка токарного — это по сути и инженер, и мастер, и программист. Потому что каждую под каждую новую деталь нужно написать мини-программу», — объясняет министр.

Министр экономического развития Ростовской области Максим ПапушенкоМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он добавил, что власти ищут разные способы стимулирования молодежи идти работать в промышленность. Но сами предприятия не предлагают им конкурентные зарплаты. Курьеры и доставщики в регионе зарабатывают гораздо больше, чем рабочие на заводах.

«Если курьеры сегодня получают столько, значит, сегодня такой рынок сложился. Этот вид работы оплачивается вот так. Меньше будут платить — туда не пойдут. Ездить в жару +40, носить по этажам вещи — тоже нелегкий труд. Я не даю никому никакие оценки. Есть определенные тенденции на рынке», — объясняет глава Минэкономразвития.

Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону подскочили до 137 тысяч рублей
Узнать подробнее

Он полагает, что нужно повышать эффективность самих предприятий и их производительность труда, чтобы они могли предлагать достойные зарплаты.

«Собственник должен себе честно ответить, почему люди к нему не идут. Директор по персоналу должен сказать ему — сегодня наше предложение по зарплате недостаточно конкурентное. И тогда собственник понимает, он или не может больше платить или не хочет делиться частью прибыли, которую пускает в развитие. Соответственно, он должен больше зарабатывать», — заключил Папушенко.

Напомним, что средняя заработная плата врачей, согласно отчету Минздрава региона, составила в Ростовской области по итогам 2023 года 80 тысяч рублей.

Ранее юрист Антон Габович рассказал, как ростовчанам не остаться без работы после обучения в вузе.

Читайте также:
Стало известно, как Китай будет инвестировать миллиарды в Ростовскую областьВласти Ростовской области рассказали о рисках импортозамещения в регионеМинистр ответил на пессимистичные прогнозы развития Ростовской области из-за санкций
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Папушенко Максим Валерьевич
Подпишитесь
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием
Сегодня, 07:04
В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года
Сегодня, 07:34
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Сегодня, 07:18
Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО
Сегодня, 06:25
Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты
Сегодня, 05:50