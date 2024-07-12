На Дону затянулся ремонт поврежденного из-за беспилотников трансформатора

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, над регионом уничтожили 21 дрон. Обломки, упавшие на землю, вызвали возгорание двух трансформаторов в Родионово-Несветайском районе.
Пожар начали тушить не сразу, поскольку территорию сначала проверяли саперы. Огонь распространился на 60 квадратных метров.
В тот же день губернатор Василий Голубев заявил, что на восстановление понадобится до трех дней, поэтому в регионе временные отключения пока сохранятся.
Но сейчас стало известно, что работы еще не завершены.
Правительство региона сообщило, что один автотрансформатор уже введен в эксплуатацию, а второй находится в ремонте с ориентировочным сроком завершения работ 13–14 июля.