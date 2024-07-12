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Updated Сегодня, 11:18

На Дону затянулся ремонт поврежденного из-за беспилотников трансформатора

На Дону затянулся ремонт поврежденного из-за беспилотников трансформатора

12 июля 2024, 11:16
Фото: 1MI
На Дону затянулся ремонт поврежденного из-за беспилотников трансформатора
В Ростовской области продолжается ремонт трансформатора, который оказался поврежден после атаки беспилотников, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, над регионом уничтожили 21 дрон. Обломки, упавшие на землю, вызвали возгорание двух трансформаторов в Родионово-Несветайском районе.

Пожар начали тушить не сразу, поскольку территорию сначала проверяли саперы. Огонь распространился на 60 квадратных метров.

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В тот же день губернатор Василий Голубев заявил, что на восстановление понадобится до трех дней, поэтому в регионе временные отключения пока сохранятся.

Но сейчас стало известно, что работы еще не завершены.

Правительство региона сообщило, что один автотрансформатор уже введен в эксплуатацию, а второй находится в ремонте с ориентировочным сроком завершения работ 13–14 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Трансформатор
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