Неизвестные в Ростовской области массово отрывают головы голубям

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
12 июля житель Семикаракорска обнаружил недалеко от стадиона мертвых голубей. Птиц жестоко убили, отрезав головы. Всего было шесть голубей, и некоторые из них были замучены, но еще живы.
На туловищах нет следов когтей или клыков, они абсолютно целы. Дончане утверждают, что это дело рук человека. Только он мог обезглавить голубей.
Жители Ростовской области поражены таким зверским поступком: «Какая тварь такое могла совершить…очень жаль невинных животных».
«Все начинается с птиц, животных. А потом начнут люди пропадать», — отметил пользователь.
«Не понимаю зачем убивать, они же тоже живые», — комментирует подписчица.
Ранее под Азовом нашли свалку из гниющих туш животных.