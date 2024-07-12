Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
С 22 июля в зоне платных парковок на улице Черепахина вводят 24 дополнительных парковочных места. Речь идет об участке от Островского до Буденновского.
Уточняется, что два дополнительных парковочных места на Черепахина, 204 предназначаются для инвалидов. Оставшиеся 22 парковочных места появятся рядом с домами №243 и №220 на Черепахина.
Собственники жилья, зарегистрированные в зоне вводимых платных парковок, для получения права на бесплатную парковку должны оформить резидентное разрешение в Сервисном Центре ООО «Ростовское парковочное пространство» на Большой Садовой, 150.
Ранее сообщалось, что платные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублей.