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Больше 20 платных парковочных мест появится на улице Черепахина в Ростове

Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова-на-Дону

12 июля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Больше 20 платных парковочных мест появится на улице Черепахина в Ростове
Больше 20 платных парковочных мест появится на улице Черепахина в Ростове, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 22 июля в зоне платных парковок на улице Черепахина вводят 24 дополнительных парковочных места. Речь идет об участке от Островского до Буденновского.

Уточняется, что два дополнительных парковочных места на Черепахина, 204 предназначаются для инвалидов. Оставшиеся 22 парковочных места появятся рядом с домами №243 и №220 на Черепахина.

Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
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Собственники жилья, зарегистрированные в зоне вводимых платных парковок, для получения права на бесплатную парковку должны оформить резидентное разрешение в Сервисном Центре ООО «Ростовское парковочное пространство» на Большой Садовой, 150.

Ранее сообщалось, что платные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублей.

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