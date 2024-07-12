Огромные крысы пугают прохожих у детской больницы в Ростове

В Ростове-на-Дону заметили целое семейство крыс, которые спокойно прогуливались около Детской областной больницы на улице 339-й Стрелковой дивизии. Жителям удалось заснять не менее восьми крупных особей, которые бегали рядом с хлебным киоском.