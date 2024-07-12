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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Ростове-на-Дону заметили больших крыс возле Детской областной больницы

Огромные крысы пугают прохожих у детской больницы в Ростове

12 июля 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону заметили больших крыс возле Детской областной больницы
Жители Ростова-на-Дону обнаружили семейство крыс рядом со зданием Детской областной больницы, сообщает телеграм-канал «Западный Ростов-на-Дону».

В Ростове-на-Дону заметили целое семейство крыс, которые спокойно прогуливались около Детской областной больницы на улице 339-й Стрелковой дивизии. Жителям удалось заснять не менее восьми крупных особей, которые бегали рядом с хлебным киоском.

Ростовчане шокированы количеством и размером грызунов: «Ужас, крысы огромные!!!»

«Кишит крысами. Ужас!», — добавила местная жительница.

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В Ростове-на-Дону заметили больших крыс возле Детской областной больницы
Видео: Изображение Midjourney

«Епрст, сколько их так», — пишет пользователь.

Ранее жители донской столицы уже жаловались на нашествии крыс в городе.

До этого зоолог рассказал, почему в Ростове-на-Дону расплодились крысы. Свалки, открытые мусорные баки пищевые отходы — хорошая кормовая база, которой полно в южном городе.

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