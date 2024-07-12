Огромные крысы пугают прохожих у детской больницы в Ростове

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Ростове-на-Дону заметили целое семейство крыс, которые спокойно прогуливались около Детской областной больницы на улице 339-й Стрелковой дивизии. Жителям удалось заснять не менее восьми крупных особей, которые бегали рядом с хлебным киоском.
Ростовчане шокированы количеством и размером грызунов: «Ужас, крысы огромные!!!»
«Кишит крысами. Ужас!», — добавила местная жительница.
«Епрст, сколько их так», — пишет пользователь.
Ранее жители донской столицы уже жаловались на нашествии крыс в городе.
До этого зоолог рассказал, почему в Ростове-на-Дону расплодились крысы. Свалки, открытые мусорные баки пищевые отходы — хорошая кормовая база, которой полно в южном городе.