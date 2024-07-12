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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги

Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги

12 июля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги
По Ростову-на-Дону распространяется дым, который идет от пожара на улице Нансена, сообщили горожане в соцсетях.

Местные жители рассказали, что город затянуло дымом из-за загоревшейся травы на большом участке. Из-за на дорогах местами нулевая видимость.

«Масштабы пожара на Нансена. Горит от Шеболдаева до зоопарка. Улицу затянуло дымом, видимость местами нулевая», — сообщают ростовчане.

Фото: Это Ростов — ТГ

Отмечается, что горит трава также возле железной дороги, по которой сейчас проезжают поезда. О пострадавших информации не поступало.

Пользователи в комментариях написали, что видели пожарных, которые поехали тушить огонь.

Ранее власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Дым#Нансена#Происшествия
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