Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Местные жители рассказали, что город затянуло дымом из-за загоревшейся травы на большом участке. Из-за на дорогах местами нулевая видимость.
«Масштабы пожара на Нансена. Горит от Шеболдаева до зоопарка. Улицу затянуло дымом, видимость местами нулевая», — сообщают ростовчане.
Отмечается, что горит трава также возле железной дороги, по которой сейчас проезжают поезда. О пострадавших информации не поступало.
Пользователи в комментариях написали, что видели пожарных, которые поехали тушить огонь.
Ранее власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове.