Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
По информации издания, сейчас готовится закон, который предусматривает штрафы за несоблюдение правил выгула домашних животных. Его могут принять в сентябре или октябре 2024 года.
Планируется, что штраф для граждан составит 1500 рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастет до 10 000 рублей.
В настоящее время требования к содержанию животных изложены в федеральном законе, который действительно обязывает владельцев убирать за своими питомцами во время прогулок. Однако в КоАП РФ отсутствует статья, позволяющая привлечь нарушителей к административной ответственности.
Ранее власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных.