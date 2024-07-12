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Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты

Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты

12 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, могут начать штрафовать на 10 тысяч рублей за неубранные собачьи экскременты, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, сейчас готовится закон, который предусматривает штрафы за несоблюдение правил выгула домашних животных. Его могут принять в сентябре или октябре 2024 года.

Планируется, что штраф для граждан составит 1500 рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастет до 10 000 рублей.

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В настоящее время требования к содержанию животных изложены в федеральном законе, который действительно обязывает владельцев убирать за своими питомцами во время прогулок. Однако в КоАП РФ отсутствует статья, позволяющая привлечь нарушителей к административной ответственности.

Ранее власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Собаки#Ростов#Законодательство#Штрафы
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