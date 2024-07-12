rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Сильную жару пообещали ростовчанам на выходных

Сильную жару пообещали ростовчанам на выходных

12 июля 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных сложится солнечная погода с высокой температурой воздуха, сообщили синоптики.

В пятницу, 12 июля, температура поднимется до +35 градусов и выглянет солнце. Порывы ветра могут составить пять метров в секунду.

На выходных будет такая же температура воздуха и солнечная погода. Осадков в этот период ждать не стоит.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

В начале следующей недели ожидается повышение температуры до +36 градусов. В ночное время показатели могут снизиться до +24 градусов.

Добавим, что жаркая погода не уходит из города уже длительное время. Это приводило к отключениям электричества, что вызывало недовольство среди местных жителей.

Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики#Солнце
Подпишитесь
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием
Сегодня, 07:04
В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года
Сегодня, 07:34
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Сегодня, 07:18
Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах
Сегодня, 07:02
Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО
Сегодня, 06:25
Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты
Сегодня, 05:50