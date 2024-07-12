Сильную жару пообещали ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В пятницу, 12 июля, температура поднимется до +35 градусов и выглянет солнце. Порывы ветра могут составить пять метров в секунду.
На выходных будет такая же температура воздуха и солнечная погода. Осадков в этот период ждать не стоит.
В начале следующей недели ожидается повышение температуры до +36 градусов. В ночное время показатели могут снизиться до +24 градусов.
Добавим, что жаркая погода не уходит из города уже длительное время. Это приводило к отключениям электричества, что вызывало недовольство среди местных жителей.
Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.