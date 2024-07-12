Стало известно, чем занимался уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН

16 июня шестеро заключенных с помощью приобретенного ранее оружие выбили решетки в камерах СИЗО-1 Ростова. Там содержатся опасные преступники, в том числе осужденные и обвиняемые по террористическим статьям. Сбежавшие заключенные взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. При себе у террористов оказались ножи, заточки и символика запрещенной террористической организации. Силовики пошли на штурм учреждения. Заложников освободили. Пятеро захватчиков погибли, один выжил. Сейчас в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.