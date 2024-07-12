Стало известно, чем занимался уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Подавший в отставку после скандала с захватом заложников в СИЗО-1 первый замначальника ростовского главка ФСИН Василий Гордеев был ответственным за режимный отдел в этом учреждении. По предварительным данным, именно его подчиненные якобы могли продавать заключенным оружие, телефоны и другие запрещенные в режимном объекте вещи.
Также свой пост покинул и сам глава управления ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких. Работу потеряли еще четыре сотрудника. 16 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Все собранные материалы по инциденту передали в Следком и Генпрокуратуру.
В Ростовскую область направили наиболее опытных сотрудников ФСИН РФ. Они помогут наладить работу регионального управления после громкого происшествия.
16 июня шестеро заключенных с помощью приобретенного ранее оружие выбили решетки в камерах СИЗО-1 Ростова. Там содержатся опасные преступники, в том числе осужденные и обвиняемые по террористическим статьям. Сбежавшие заключенные взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. При себе у террористов оказались ножи, заточки и символика запрещенной террористической организации. Силовики пошли на штурм учреждения. Заложников освободили. Пятеро захватчиков погибли, один выжил. Сейчас в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.