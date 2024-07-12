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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Названы самые дефицитные профессии в Ростовской области

Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»

12 июля 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Названы самые дефицитные профессии в Ростовской области

В Ростовской области катастрофически не хватает дворников

В Ростовской области наблюдается острая нехватка специалистов ряда профессий. Аналитики рассказали, какие сотрудники в дефиците на рынке труда сейчас и какие станут самыми востребованными через пять лет, сообщает hh.ru.

Специалисты подсчитали, что в Ростовской области есть по меньшей мере 20 дефицитных специальностей. Согласно данным на июнь 2024 года, самыми востребованными считаются дворники. На одну такую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от 4 до 7,9 единицы. На втором месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 0,5 резюме на место. На третьей позиции находятся токари, фрезеровщики и шлифовщики — 0,6 резюме.

Одинаковое количество заявлений на работу, а именно 0,8 единицы, у поваров, кондитеров, пекарей, автослесарей, автомехаников. Эти специалисты занимают четвертое и пятое место соответственно. Помимо этих профессий востребованными считаются, сварщики, врачи, педагоги и монтажники.

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Эксперты говорят, что в ближайшие годы спрос на эти специальности не упадет. Еще как минимум пять лет не будет предпосылок на насыщение за счет притока работников.

Ранее эксперты объяснили, почему в Ростове-на-Дону тяжело найти работу с высшим образованием.

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