Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Специалисты подсчитали, что в Ростовской области есть по меньшей мере 20 дефицитных специальностей. Согласно данным на июнь 2024 года, самыми востребованными считаются дворники. На одну такую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от 4 до 7,9 единицы. На втором месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 0,5 резюме на место. На третьей позиции находятся токари, фрезеровщики и шлифовщики — 0,6 резюме.
Одинаковое количество заявлений на работу, а именно 0,8 единицы, у поваров, кондитеров, пекарей, автослесарей, автомехаников. Эти специалисты занимают четвертое и пятое место соответственно. Помимо этих профессий востребованными считаются, сварщики, врачи, педагоги и монтажники.
Эксперты говорят, что в ближайшие годы спрос на эти специальности не упадет. Еще как минимум пять лет не будет предпосылок на насыщение за счет притока работников.
Ранее эксперты объяснили, почему в Ростове-на-Дону тяжело найти работу с высшим образованием.