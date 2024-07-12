Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»

Специалисты подсчитали, что в Ростовской области есть по меньшей мере 20 дефицитных специальностей. Согласно данным на июнь 2024 года, самыми востребованными считаются дворники. На одну такую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от 4 до 7,9 единицы. На втором месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 0,5 резюме на место. На третьей позиции находятся токари, фрезеровщики и шлифовщики — 0,6 резюме.