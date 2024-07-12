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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области

Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области

12 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области
В Ростовской области из-за подорожания удобрений выросли цены на картофель, сообщил глава КФХ Николай Юзефов.

Он рассказал Donnews, что выросли затраты на выращивание картофеля, в том числе из-за удобрений. Они подорожали сразу в два раза.

В минувшем году упаковку аммофоса можно было купить за 28 рублей, а в этом весной цена уже достигла 57 рублей. В будущем удобрения не планируют дешеветь, что создаёт неподъёмные затраты для многих хозяйств. Также весной значительно подорожала солярка — на почти 30%, хотя к лету ее цена немного снизилась. Однако есть опасения, что к севу цены на неё снова поднимут.

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Собеседник возмутился и сказал, что не нужно везде кричать о том, что картошка подорожала. Он отметил, что выросла ее себестоимость.

Ранее Росстат назвал новые цены на бензин в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Сельское хозяйство#Картофель#Удобрения
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