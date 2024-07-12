Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области

В минувшем году упаковку аммофоса можно было купить за 28 рублей, а в этом весной цена уже достигла 57 рублей. В будущем удобрения не планируют дешеветь, что создаёт неподъёмные затраты для многих хозяйств. Также весной значительно подорожала солярка — на почти 30%, хотя к лету ее цена немного снизилась. Однако есть опасения, что к севу цены на неё снова поднимут.