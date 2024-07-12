Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Он рассказал Donnews, что выросли затраты на выращивание картофеля, в том числе из-за удобрений. Они подорожали сразу в два раза.
В минувшем году упаковку аммофоса можно было купить за 28 рублей, а в этом весной цена уже достигла 57 рублей. В будущем удобрения не планируют дешеветь, что создаёт неподъёмные затраты для многих хозяйств. Также весной значительно подорожала солярка — на почти 30%, хотя к лету ее цена немного снизилась. Однако есть опасения, что к севу цены на неё снова поднимут.
Собеседник возмутился и сказал, что не нужно везде кричать о том, что картошка подорожала. Он отметил, что выросла ее себестоимость.
Ранее Росстат назвал новые цены на бензин в регионе.