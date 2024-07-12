Tele2 первой запустила функцию смены владельца номера онлайн

Дальше клиент может сам сообщить будущему владельцу номер заявления и детали о подписании нового договора или отправить из личного кабинета автоматически сформированное сообщение в удобном канале связи: в Telegram, WhatsApp или в VK.

После этого абонент, на которого будет оформлен номер, может в течение 14 дней в удобное время подойти в ближайший салон связи региона приобретения SIM-карты с паспортом для подписания договора. Стоимость услуги составляет 100 рублей. Перед подписанием достаточно убедиться, что они есть на счете мобильного телефона, после — сумма автоматически спишется.