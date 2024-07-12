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Движение в Ростове перекроют из-за велопарада

Центр Ростова перекроют из-за велопарада 14 июля

12 июля 2024, 08:10
Фото: 1MI
Движение в Ростове перекроют из-за велопарада
Движение в Ростове перекроют из-за велопарада, сообщили в администрации города.

В воскресенье, 14 июля, в Ростове пройдет велопарад. Для удобства участников в городе перекроют для движения несколько улиц. Ограничения будут вводить по этапно с 09.00 до 12.00.

Велопарад стартует от Менжинского, 2, далее идет через проспект Сельмаш, площадь Комбайностроителей, Октябрьскую площадь, затем велосипедисты едут через проспект Шолохова к проспекту Театральный, после чего парад двигается через Текучева, площадь Гагарина, Ворошиловский проспект, Ворошиловский мост, улицу Бориса Слюсаря, улицу Левобережную. Конечная точка маршрута — парк «Левобережный».

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение на Чкаловском.

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