Центр Ростова перекроют из-за велопарада 14 июля

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В воскресенье, 14 июля, в Ростове пройдет велопарад. Для удобства участников в городе перекроют для движения несколько улиц. Ограничения будут вводить по этапно с 09.00 до 12.00.
Велопарад стартует от Менжинского, 2, далее идет через проспект Сельмаш, площадь Комбайностроителей, Октябрьскую площадь, затем велосипедисты едут через проспект Шолохова к проспекту Театральный, после чего парад двигается через Текучева, площадь Гагарина, Ворошиловский проспект, Ворошиловский мост, улицу Бориса Слюсаря, улицу Левобережную. Конечная точка маршрута — парк «Левобережный».