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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной

В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной

12 июля 2024, 17:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной
В Ростове-на-Дону на несколько месяцев будет затруднен проезд в районе набережной, сообщает департамент автомобильных дорог города.

11 июля в Кировском районе Ростова-на-Дону начались работы по прокладке водопровода. В связи с этим будет ограничено движение вверх по проспекту Богатяновский Спуск. Так, начиная со строения № 16 по улице Береговой до дома №2В на Богатяновском Спуске, будет затруднен проезд. Ограничения будут действовать до 11 сентября текущего года.

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Водителям рекомендуется учитывать временные изменения при планировании поездок во избежание пробок.

Ранее стало известно, что 14 июля в донской столице состоится велопарад. Дороги по маршруту заезда будут перекрыты. Перечень улиц в материале RostovGazeta.

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