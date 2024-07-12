В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
11 июля в Кировском районе Ростова-на-Дону начались работы по прокладке водопровода. В связи с этим будет ограничено движение вверх по проспекту Богатяновский Спуск. Так, начиная со строения № 16 по улице Береговой до дома №2В на Богатяновском Спуске, будет затруднен проезд. Ограничения будут действовать до 11 сентября текущего года.
Водителям рекомендуется учитывать временные изменения при планировании поездок во избежание пробок.
Ранее стало известно, что 14 июля в донской столице состоится велопарад. Дороги по маршруту заезда будут перекрыты. Перечень улиц в материале RostovGazeta.