В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной

11 июля в Кировском районе Ростова-на-Дону начались работы по прокладке водопровода. В связи с этим будет ограничено движение вверх по проспекту Богатяновский Спуск. Так, начиная со строения № 16 по улице Береговой до дома №2В на Богатяновском Спуске, будет затруднен проезд. Ограничения будут действовать до 11 сентября текущего года.