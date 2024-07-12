В Ростове-на-Дону на маршрут №85А вывели 20 новых автобусов

Автобусы будут делать остановку на Ценральном автовокзале, а также в Аксайском районе. Данная схема движения должна сделать передвижение ростовчан по городу более комфортным. Помимо этого, транспорт оснащен кондиционерами, системой безналичной оплаты и оборудованием для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями.