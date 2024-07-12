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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Ростове-на-Дону на маршрут №85А вывели 20 новых автобусов

В Ростове-на-Дону на маршрут №85А вывели 20 новых автобусов

12 июля 2024, 18:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на маршрут №85А вывели 20 новых автобусов
В Ростове-на-Дону ввели в работу 20 новых автобусов. Они будут курсировать по маршруту №85А с заездом на «Центральный», сообщает официальный телеграм-канал «Центробус».

Официальное сообщество областного автовокзала «Центральный» рассказало, что в Ростове-на-Дону на линию вышли сразу 20 новых автобусов. Общественный транспорт марки Уutong производства 2024 года будет курсировать по маршруту № 85А от Левенцовского района до ТЦ «Мега».

Автобусы будут делать остановку на Ценральном автовокзале, а также в Аксайском районе. Данная схема движения должна сделать передвижение ростовчан по городу более комфортным. Помимо этого, транспорт оснащен кондиционерами, системой безналичной оплаты и оборудованием для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями.

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Отметим, что график движения начинается с 05.10 утра и заканчивается в 22.40 мск.

До этого RostovGazeta рассказала, что Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию.

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