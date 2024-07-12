В Ростове-на-Дону на маршрут №85А вывели 20 новых автобусов

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Официальное сообщество областного автовокзала «Центральный» рассказало, что в Ростове-на-Дону на линию вышли сразу 20 новых автобусов. Общественный транспорт марки Уutong производства 2024 года будет курсировать по маршруту № 85А от Левенцовского района до ТЦ «Мега».
Автобусы будут делать остановку на Ценральном автовокзале, а также в Аксайском районе. Данная схема движения должна сделать передвижение ростовчан по городу более комфортным. Помимо этого, транспорт оснащен кондиционерами, системой безналичной оплаты и оборудованием для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями.
Отметим, что график движения начинается с 05.10 утра и заканчивается в 22.40 мск.
До этого RostovGazeta рассказала, что Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию.