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В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку

В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку

12 июля 2024, 15:35
Фото: 1MI
В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку
В Ростовской области пожилая женщина попала под электричку, пенсионерка была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

11 июля на станции Батайск в Ростовской области произошел инцидент. 85-летняя женщина, находясь на железнодорожном перегоне «Койсуг-Каяла», нарушила правила поведения. Как следствие пенсионерка попала под электропоезд.

Травмы оказались не опасны для жизни пожилой женщины. Врачи скорой помощи забрали пенсионерку в больницу. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

В Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд
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МВД напоминает о важности соблюдений правил поведения на железной дороги.

Ранее женщина в донском регионе попала под колеса пассажирского поезда. Дончанка упала на рельсы.

До этого подросток умер от удара током на железной дороге. Подробнее о том, как несовершеннолетний зацепер залез на вагон в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Батайск#Железная дорога#Электричка#Поезд#Вокзал#Рельсы#Травмы#Железнодорожный транспорт#Происшествия
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