В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:37
11 июля на станции Батайск в Ростовской области произошел инцидент. 85-летняя женщина, находясь на железнодорожном перегоне «Койсуг-Каяла», нарушила правила поведения. Как следствие пенсионерка попала под электропоезд.
Травмы оказались не опасны для жизни пожилой женщины. Врачи скорой помощи забрали пенсионерку в больницу. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
МВД напоминает о важности соблюдений правил поведения на железной дороги.
Ранее женщина в донском регионе попала под колеса пассажирского поезда. Дончанка упала на рельсы.
До этого подросток умер от удара током на железной дороге. Подробнее о том, как несовершеннолетний зацепер залез на вагон в материале RostovGazeta.