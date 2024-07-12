rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко

В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года

12 июля 2024, 07:34
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
До конца года в Ростовской области появятся еще 14 модульных отелей, рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Глава Минэкономразвития напомнил, что модульные отели являются национальным проектом президента. Он не согласился с мнением, что создавать модульные гостиницы в Ростовской области невыгодно из-за правовых неточностей со статусом таких объектов. Отнести их к капитальным зданиям нельзя, а значит, в теории можно легко снести как незаконные.

«У нас строится не один десяток таких объектов. Причем как при финансовой поддержке правительства региона, так и самостоятельно, по инициативе инвесторов», — говорит Максим Папушенко.

В этом году в Ростовской области планируют завершить строительство еще 14 модульных объектов. Большинство из них возводят при поддержке правительства региона и федеральных властей.

Модульными гостиницами начнут застраивать Ростовскую область в 2024 году
Узнать подробнее

«Это классная история с точки зрения запуска и окупаемости, потому что издержки тут значительно ниже. Любой минус можно сделать плюсом. Кто, наоборот, говорит: это здорово, что они нестационарные. Если вдруг их гипотеза с выбором локации не подтвердится — то они смогут, не теряя ресурса, переместить их в другую локацию», — рассуждает министр.

Папушенко заверяет, что инвесторы в случае строительства модульных отелей защищены договорами аренды, субаренды, аренда у муниципалитетов или договором покупки земли.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько стоит.

Читайте также:
Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животныхРостовчане останутся без помидоров из-за моли, а ресторан без денег — из-за КиркороваПрокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Папушенко Максим Валерьевич#Туризм в Ростовской области#Гостиницы
Подпишитесь
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием
Сегодня, 07:04
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Сегодня, 07:18
Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах
Сегодня, 07:02
Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО
Сегодня, 06:25
Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты
Сегодня, 05:50