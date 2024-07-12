В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Глава Минэкономразвития напомнил, что модульные отели являются национальным проектом президента. Он не согласился с мнением, что создавать модульные гостиницы в Ростовской области невыгодно из-за правовых неточностей со статусом таких объектов. Отнести их к капитальным зданиям нельзя, а значит, в теории можно легко снести как незаконные.
«У нас строится не один десяток таких объектов. Причем как при финансовой поддержке правительства региона, так и самостоятельно, по инициативе инвесторов», — говорит Максим Папушенко.
В этом году в Ростовской области планируют завершить строительство еще 14 модульных объектов. Большинство из них возводят при поддержке правительства региона и федеральных властей.
«Это классная история с точки зрения запуска и окупаемости, потому что издержки тут значительно ниже. Любой минус можно сделать плюсом. Кто, наоборот, говорит: это здорово, что они нестационарные. Если вдруг их гипотеза с выбором локации не подтвердится — то они смогут, не теряя ресурса, переместить их в другую локацию», — рассуждает министр.
Папушенко заверяет, что инвесторы в случае строительства модульных отелей защищены договорами аренды, субаренды, аренда у муниципалитетов или договором покупки земли.
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