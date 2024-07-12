В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года

«Это классная история с точки зрения запуска и окупаемости, потому что издержки тут значительно ниже. Любой минус можно сделать плюсом. Кто, наоборот, говорит: это здорово, что они нестационарные. Если вдруг их гипотеза с выбором локации не подтвердится — то они смогут, не теряя ресурса, переместить их в другую локацию», — рассуждает министр.